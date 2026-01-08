Yapay zeka devi şirketin yüzde 10’unu çalışanlarına ayırdı

OpenAI’nin geçen sonbaharda çalışanlara yönelik bir hisse senedi tahsis havuzu ayırdığını ve bunun şirketin yaklaşık yüzde 10’una denk geldiği bildirildi.

The Information’ın haberine göre, söz konusu havuz ekim ayında OpenAI için hesaplanan 500 milyar dolarlık değerleme üzerinden belirlendi.

Raporda, OpenAI’nin bugüne kadar çalışanlarına toplam 80 milyar dolar tutarında hak edilmiş hisse verdiği ifade edildi. Bu miktarın, ayrılan yeni hisse havuzuyla birlikte şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 26’sını oluşturduğu belirtildi.

OpenAI’nin finansman tarafında da yeni adımlar attığı kaydedildi. Şirketin bazı yatırımcılarla, yaklaşık 750 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden fon toplama konusunda ön görüşmeler yaptığı aktarıldı. Bu rakam, Ekim ayında bildirilen 500 milyar dolarlık değerlemeye kıyasla yaklaşık yüzde 50’lik bir artışa işaret ediyor.