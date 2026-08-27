Yapay zeka devinde rekor büyüme: Maliyet baskısı Nvidia’nın kar marjını zorlayabilir mi?

Mehmet Ali Katmer, merakla beklenen Nvidia bilançosunun ABD borsalarının kapanışının ardından açıklandığını belirterek şirketin ikinci çeyrekte 96,2 milyar dolarlık rekor bir gelir elde ettiğini paylaştı. Bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre %106’lık olağanüstü bir artışa işaret ettiğini söyleyen Katmer, gelirin 92,3 milyar dolarlık piyasa beklentisini geride bıraktığını ifade etti. Ayrıca düzeltilmiş hisse başına karın da 2,2 dolar seviyesine ulaşarak 2,09 dolarlık beklentiyi aşmayı başardığını dile getirdi.

Nvidia'nın performansındaki en kritik unsurun veri merkezi operasyonları olduğunu belirten Katmer, bu alandaki gelirlerin yıllık %117 artışla 89 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Geleceğin altyapısı: Yapay zeka talebi ve finansal beklentiler

Şirketin toplam gelirinin yaklaşık %93'ünün artık veri merkezi operasyonlarından sağlandığını aktaran Katmer, bu tablonun şirketin başarısını tamamen yapay zeka altyapısına yönelik talebe bağımlı hale getirdiğini açıkladı.

Gelecek döneme yönelik tahminlerin son derece iyimser olduğunu vurgulayan Katmer, Nvidia'nın üçüncü çeyrek için yaklaşık 108 milyar dolar gelir beklediğini, bunun da 103,9 milyar dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde olduğunu söyledi. Katmer, Nvidia CEO'sunun yapay zekanın bir dönüm noktasına ulaştığına dair açıklamalarına da değinerek, talebin sadece dev teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmayıp farklı yapay zeka laboratuvarları tarafından da desteklendiğini ve hızlandığını ifade etti.

Ancak madalyonun diğer yüzünde maliyetlerin ve kar marjlarının yer aldığını hatırlatan Katmer, ikinci çeyrekte %75 seviyesinde gerçekleşen brüt kar marjının üçüncü çeyrek için %74 civarına gerilemesinin beklendiğine işaret etti. Bu durumun arkasında bellek ve diğer bileşen maliyetlerindeki artışın bulunduğunu kaydeden Katmer, Nvidia gibi muazzam büyüyen bir şirket için dahi artık yalnızca ciro artışına değil, büyümenin ne kadar verimli sürdürüldüğüne ve kar marjlarının nasıl hareket ettiğine bakılması gerektiğini belirtti.

Nvidia'dan 279 milyar dolarlık hazırlık

Katmer, Nvidia'nın gelecekteki talebi karşılamak amacıyla yaptığı devasa hazırlıkları, şirketin tedarik yükümlülüklerinin 279 milyar dolara ulaşmasıyla örneklendirdi. Çin pazarına yönelik önemli bir detayı da paylaşan Katmer, Nvidia'nın üçüncü çeyrek için öngördüğü 108 milyar dolarlık gelir beklentisinin içine Çin'den gelecek olası veri merkezi gelirlerinin dahil edilmediğini, dolayısıyla ABD'nin ihracat politikalarındaki bir esnemenin Çin'i Nvidia için ek bir büyüme alanına dönüştürebileceğini söyledi.

Son olarak şirketin önündeki uzun vadeli risklere ve değişen rolüne değinen Katmer; Amazon, Microsoft ve Google gibi en büyük müşterilerin bir yandan milyarlarca dolar harcarken diğer yandan kendi yapay zeka çiplerini geliştirmeye çalıştıklarını, bunun da gelecekte rekabeti artırabileceğini aktardı. Nvidia’nın artık sadece bir çip üreticisi olmaktan çıkıp finans kuruluşlarıyla birlikte 500 milyar dolara kadar üçüncü taraf sermayeyi yapay zeka altyapısına yönlendiren, veri merkezleri ve yapay zeka şirketlerine yatırımlar yapan bir finansör rolüne de büründüğünü ekledi. Katmer, bilanço sonrasında hissenin ilk etapta gerilese de güçlü beklentiler ve yönetim açıklamalarıyla kapanış sonrası işlemlerde yaklaşık %5 yükseldiğini belirterek yapay zeka talebinin henüz hız kaybetmediğini özetledi.