Yapay zekâ girişimi kayIQ.ai, 500 bin dolarlık yatırımla hayata geçti

Yapay zekâ destekli kalite otomasyonu platformu kayIQ.ai, dijital ürün geliştirme süreçlerinde kalite güvence süreçlerini otonom hale getirmek amacıyla faaliyete başladı.

Dijital dönüşüm, yapay zekâ ve dijital ürün yönetimi alanlarında deneyimli bir ekip tarafından kurulan platform, dijital ürünlerin ve yeni sürümlerin daha hızlı ve yüksek kaliteyle kullanıcılara sunulmasını hedefliyor. Platform, ticari operasyonlardaki riskleri azaltmayı ve kalite güvence süreçlerini yapay zekâ ile desteklemeyi amaçlıyor.

Özellikle finans, sigorta, e-ticaret ve büyük ölçekli dijital platformlara yönelik geliştirilen kayIQ.ai, test tasarımı, test üretimi, test yürütme, bakım ve sürüm hazırlık süreçlerini tek bir yapay zekâ destekli platformda bir araya getiriyor. Bu sayede kalite güvence süreçlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca yönetilmesi hedefleniyor.

“Operasyonel yükü yapay zekâya, stratejiyi ekiplere bırakıyoruz”

Yatırımcı Magis Teknoloji adına konuşan İsmet Gökduman, platformun sektördeki boşluğu doldurduğunu belirterek şunları söyledi: “Magis Teknoloji olarak, dijital ürün geliştirme süreçlerinin geleceğinin otonom yapay zekâ sistemlerinden geçtiğini görüyoruz. kayIQ.ai, sektörün en büyük darboğazlarından biri olan kalite güvence süreçlerine çok yenilikçi, agentic (otonom) bir yapay zekâ yaklaşımı getiriyor. Platformla operasyonel yükü yapay zekâya, stratejiyi ekiplere bırakıyoruz. Kurucularla birlikte tohum aşamasında sağladığımız kaynak, sadece bir finansman desteği değil; geleneksel kalite otomasyonunu dönüştürecek bu güçlü vizyona duyduğumuz büyük inancın bir göstergesidir.”

"Kalite güvenceyi ürün geliştirmeye yön veren zekâya dönüştürüyoruz"

Konuya ilişkin konuşan kayIQ.ai Kurucusu Tolga Özel, yapay zekânın gücüyle dijital ürünlerin artık çok daha hızlı geliştirildiğine ve ürün yaşam döngüsü açısından kalite süreçlerinin de aynı oranda hızlanıp güçlenmesinin kritik bir ihtiyaç haline geldiğine dikkat çekti. Kullanıma sunulan dijital ürünlerdeki sorunların ticari zarar verme ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileme riskini artırdığını belirten Özel, kayIQ.ai ile bu temel soruna çözüm getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Ürün ekiplerinin kalite senaryoları oluşturmak, bozulan otomasyonları düzeltmek ve sürekli değişen kullanıcı arayüzlerine uyum sağlamak için önemli ölçüde zaman ve kaynak harcadığını ifade eden Özel, “Bu sürdürülebilir olmayan yaklaşımı değiştiriyor; kalite güvence süreçlerini insan emeğiyle ölçeklenen bir operasyon olmaktan çıkarıp, yapay zekâ ajanları tarafından desteklenen akıllı bir sistem kabiliyetine dönüştürüyoruz. Platformumuz; gereksinimlerden otomatik olarak kalite senaryoları üretebiliyor, kullanıcı arayüzlerini kendi kendine keşfedebiliyor, bozulan akışları otomatik olarak iyileştirebiliyor ve sürümlerin yayına hazır olma seviyesini gerçek zamanlı olarak ölçebiliyor” dedi.

Amaçlarının ürün ekiplerini; artan kalite çabalarına ve zorluklarına karşı makine gücü ve üretken yapay zekâ (Generative AI) ile güçlendirmek. Tekrarlayan, zaman alan operasyonel işlerden kurtarmak ve daha stratejik bir rol üstlenmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Özel, “Kalite güvence artık yalnızca ürünün sonunda yapılan bir kontrol mekanizması değil; üretken yapay zekânın sunduğu benzersiz makine gücüyle ürün geliştirme süreçlerine yön veren bir karar zekâsı haline geliyor. Biz de bu dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.