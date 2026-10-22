Yapay zeka konjonktüründe erken optimizasyon: Panasonic Industry satış projeksiyonlarını öne çekti

Haziran ayında kamuoyuna deklare edilen önceki projeksiyon matrisi, yapay zeka segmentindeki gelir akışlarının konjonktürel bir artışla 2026 mali yılında 230 milyar yen seviyesine ulaşacağını öngörüyordu. Cari planlamaya göre bu hacmin; 2027 mali yılında 270 milyar yene, 2029 mali yılında 430 milyar yene tırmanması ve nihayetinde 2031 mali yılında 500 milyar yen eşiğini aşması bekleniyordu. Ancak piyasadan gelen güçlü sipariş momentumu, bu zaman çizelgesinin radikal bir şekilde öne çekilmesini rasyonalize etti.

Elektronik bileşen pazarında likidite ve talep patlaması

Zaman çizelgesindeki bu agresif hızlanma, yapay zeka altyapılarında kritik öneme haiz donanım bileşenlerine yönelik yoğun marjinal tüketim eğiliminden kaynaklanıyor. Özellikle yüksek performanslı kondansatör talebinin tahminlerin üzerine çıkması ve bununla eş anlı olarak çok katmanlı devre kartı materyallerine yönelen küresel ilginin derinleşmesi, büyümede lokomotif rolü üstlendi. Bu süreçte şirketin tescilli markası olan MEGTRON ürün serisi, yüksek veri iletim kapasitesi ve operasyonel verimliliğiyle piyasa varlığını artıran en stratejik enstrüman olarak öne çıktı.

Sermaye harcamaları genişletiliyor

Artan talep karşısında üretim kapasitesini optimize etmek isteyen Panasonic Industry, sermaye harcamaları (CapEx) bütçesini yukarı yönlü esnetme kararı aldı. Şirket; 2027, 2028 ve 2029 mali yıllarını kapsayan üç yıllık stratejik planlama döneminde, daha önce 150 milyar yen olarak tavanı belirlenen doğrudan yatırım hacmini aşmayı taahhüt ediyor.

Kurumun orijinal yatırım matrisi incelendiğinde, tahsis edilen fonların üç temel stratejik kulvarda yoğunlaştığı gözleniyordu. Bu kapsamda; devre kartı ham maddelerinin geliştirilmesine 60 milyar yen, kondansatör üretim hatlarının genişletilmesine ve kapasite artırımına 60 milyar yen ayrılmıştı. Serbest kalan bakiye fonların ise yüksek katma değerli yeni iş alanlarındaki Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanına aktarılması planlanıyordu. Yeni konjonktürle birlikte, bu dağılımdaki bütçe tavanlarının da arz güvenliğini sağlamak adına esnetileceği öngörülüyor.