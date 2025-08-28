Yapay zeka kozmetikte devreye girdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre dermatolojik araştırmalar, aktif bileşenler ve yapay zekânın sunduğu oranlama teknolojisi sayesinde La Noire ürünleri yenileniyor.

Açıklamada La Noire’nin yapay zeka destekli dört yeni ürününü piyasaya sunduğu belirtilirken bunlar La Noire Güneş Koruyucu – AI Powered UV Defense, La Noire Leke Karşıtı BB Krem – AI Brightening Complex, La Noire Nemlendirici Krem – AI Hydration Balance, La Noire Bariyer Onarıcı Krem – AI Soothing Therapy olarak sıralandı.

La Noire kurucusu Ercan Cevheroğlu, “La Noire, yalnızca bir kozmetik markası değil; bilimin, estetiğin ve deneyimin harmanlandığı bir yolculuk. Yapay zekâ sayesinde kusursuz oranları yakalayarak dünyada bir ilki Türkiye’den başlatıyoruz” dedi.