Yapay zeka maliyeti büyüyor, Oracle yeni işten çıkarmalara hazırlanıyor

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Yapay zeka altyapısına yönelik milyarlarca dolarlık yatırımlarını artırmak için borçlanmaya giden teknoloji devi Oracle'ın, personel giderlerini düşürmek amacıyla yeni bir işten çıkarma turuna hazırlandığı iddia edildi.

Business Insider'ın konuya yakın kaynaklara ve şirket içi bir belgeye dayandırdığı haberine göre, planlanan işten çıkarmalar bazı iş birimlerinde çift haneli oranlara ulaşabilir. Süreç kapsamında yöneticilerden işten çıkarılması planlanan personellerin listelerini hazırlamalarının istendiği kaydedildi.

Şirketin bordro giderlerindeki azaltmayı, 1 Eylül'de başlayacak olan ikinci mali çeyrek öncesinde tamamlamayı hedeflediği ifade ediliyor. Ortaya atılan iddialara ilişkin Oracle cephesinden henüz resmi bir açıklama veya yorum yapılmadı.

Son bir yılda 21 bin çalışan ayrıldı

Olası yeni kesintiler, şirketin yılın ilk döneminde gerçekleştirdiği geniş çaplı işten çıkarmaların ardından geliyor. Oracle'ın 31 Mayıs'ta sona eren 2026 mali yılı verilerine göre, çalışan sayısı işten çıkarmaların da etkisiyle 21 bin kişi (%13) azalarak yaklaşık 141 bin seviyesine gerilemişti.

Şirketin yeni tasarruf adımları, hızla büyüyen yapay zeka sektöründeki altyapı yarışının getirdiği finansman yükünü gösteriyor. Veri merkezleri kurmak ve yapay zeka çipleri tedarik etmek amacıyla on milyarlarca dolar borçlanan Oracle, artan sermaye harcamalarını dengelemek için iş gücü başta olmak üzere operasyonel giderlerini azaltmayı amaçlıyor. Şirket bu adımla, bir yandan yapay zeka talebini karşılarken diğer yandan yüksek yatırım maliyetleri ile kârlılık beklentileri arasındaki dengeyi korumayı hedefliyor.