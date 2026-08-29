Yapay zeka odaklı teknoloji şirketi Nasdaq’tan uyarı aldı: Kottan çıkarılma tehlikesi kapıda!
Yapay zeka veri ekonomisi ve dijital varlık altyapısı alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketi IP Strategy, mali raporlarını yasal süre içinde teslim edemediği için Nasdaq'tan resmi uyarı aldı. Üç aylık finansal tablolarını zamanında sunamayarak listeleme kurallarını ihlal eden firmanın borsadan ihraç edilme riski bulunuyor. Yönetim ise teknik aksaklıkları eylül ayı içinde çözerek standartlara tam uyum sağlayacağını açıkladı.
Yaşanan bu gecikme, IP Strategy'nin hisselerinin borsadaki işlem statüsünü şu an için doğrudan durdurmadı ancak yasal bir takvimin fitilini ateşledi. Finans yönetiminin, borsada kalmaya devam edebilmek için kurallara nasıl uyum sağlayacağını içeren kapsamlı bir acil eylem planını iki ay içinde kurula sunması gerekiyor. Planın onaylanması halinde firmaya eksik raporlarını tamamlaması için şubat ayına kadar ek bir süre tanınacak; aksi takdirde kottan çıkarılma süreci resmen başlayacak.
Mali raporların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor
Yapay zeka veri ağlarında altyapı sağlayıcılığı yapan ve dijital varlık rezervleriyle tanınan IP Strategy üst yönetimi ise duruma ilişkin hızlı bir açıklama yayınlayarak yatırımcıların yüreğine su serpmeye çalıştı. Yaşanan aksaklığın tamamen teknik süreçlerden ve raporlama standartlarındaki detaylardan kaynaklandığını belirten şirket yetkilileri, finans departmanının şu an gece gündüz çalıştığını ifade etti. Eksik kalan mali tabloları önümüzdeki eylül ayı içerisinde hiçbir pürüz kalmayacak şekilde tamamlayarak yasal mercilere iletmeyi hedeflediklerini duyuran yönetim, Nasdaq standartlarına tam uyum sağlanacağının altını çizdi. Dünya genelindeki binlerce yatırımcı ve piyasa uzmanı, teknoloji firmasının bu kritik süre zarfında atacağı adımları, hisselerin geleceğini ve yasal süreçleri büyük bir dikkatle yakından takip ediyor.