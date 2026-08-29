Yapay zeka odaklı teknoloji şirketi Nasdaq’tan uyarı aldı: Kottan çıkarılma tehlikesi kapıda!

Yaşanan bu gecikme, IP Strategy'nin hisselerinin borsadaki işlem statüsünü şu an için doğrudan durdurmadı ancak yasal bir takvimin fitilini ateşledi. Finans yönetiminin, borsada kalmaya devam edebilmek için kurallara nasıl uyum sağlayacağını içeren kapsamlı bir acil eylem planını iki ay içinde kurula sunması gerekiyor. Planın onaylanması halinde firmaya eksik raporlarını tamamlaması için şubat ayına kadar ek bir süre tanınacak; aksi takdirde kottan çıkarılma süreci resmen başlayacak.

Mali raporların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor

Yapay zeka veri ağlarında altyapı sağlayıcılığı yapan ve dijital varlık rezervleriyle tanınan IP Strategy üst yönetimi ise duruma ilişkin hızlı bir açıklama yayınlayarak yatırımcıların yüreğine su serpmeye çalıştı. Yaşanan aksaklığın tamamen teknik süreçlerden ve raporlama standartlarındaki detaylardan kaynaklandığını belirten şirket yetkilileri, finans departmanının şu an gece gündüz çalıştığını ifade etti. Eksik kalan mali tabloları önümüzdeki eylül ayı içerisinde hiçbir pürüz kalmayacak şekilde tamamlayarak yasal mercilere iletmeyi hedeflediklerini duyuran yönetim, Nasdaq standartlarına tam uyum sağlanacağının altını çizdi. Dünya genelindeki binlerce yatırımcı ve piyasa uzmanı, teknoloji firmasının bu kritik süre zarfında atacağı adımları, hisselerin geleceğini ve yasal süreçleri büyük bir dikkatle yakından takip ediyor.