Yapay zeka pazarında dev adım: Anthropic tarihi halka arz için gün sayıyor

Geliştirdiği yapay zeka teknolojileriyle dikkat çeken Anthropic, halka arz büyüklüğünde havacılık ve uzay devi SpaceX’in haziran ayında ulaştığı 86,2 milyar dolarlık finansal seviyeyi yakalamayı veya aşmayı amaçlıyor. Ekonomi koridorlarında yakından takip edilen bu süreç, teknoloji odaklı sermaye piyasalarında son yılların en yüksek hacimli halka açılma girişimlerinden biri olmaya aday gösteriliyor. Küresel yatırımcıların odağında yer alan bu büyüklük, sektörün gelecekteki değerleme standartlarını da yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.

Kurucu ortaklar için yönetim güvencesi

Sürecin finansal mimarisi için uluslararası yatırım bankalarıyla temaslarını sıkılaştıran Anthropic, kurumsal yönetim yapısını da bu devasa ölçeğe uygun hale getiriyor. Halka arz hazırlıkları kapsamında 10 milyar dolarlık kredi limitini genişletme adımları atılırken, şirketin kurumsal kimliğini korumak adına stratejik kararlar alınıyor. Kurucu ortakların, halka açılma sonrasında da şirketin yönetim vizyonunu ve geleceğini kontrol edebilmesi amacıyla imtiyazlı hisse yapısı üzerinde duruluyor. Bu model sayesinde, dışarıdan gelecek yoğun sermaye girişine rağmen yönetim kurulundaki ağırlığın kurucu kadroda kalması planlanıyor.

Yapay zeka sektöründe likidite savaşı

Sektördeki en büyük rakibi OpenAI’ın aksine pazara erken çıkış stratejisini benimseyen Anthropic, bu hamlesiyle küresel teknoloji borsalarında öncü bir pozisyon elde etmeyi amaçlıyor. Erken dönemde halka açılarak teknoloji yatırımcılarının milyarlarca dolarlık fonlarını toplamayı hedefleyen Anthropic, elde edeceği bu yüksek finansal kaynakla hem altyapı yatırımlarını hızlandırmayı hem de pazardaki rekabet avantajını pekiştirmeyi öngörüyor. Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine yönelik yatırımcı iştahını ciddi şekilde canlandırması beklenen bu operasyon, yılın geri kalanında borsaya kote olmayı planlayan diğer teknoloji iştirakleri için de çok güçlü ve belirleyici bir referans noktası oluşturacak.