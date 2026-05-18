Yapay zeka rüzgarı SK Hynix’i tarihi 1 trilyon dolar eşiğine taşıyor

Teknoloji dünyasında yapay zeka odaklı dönüşüm, donanım üreticilerini borsaların zirvesine taşımaya devam ediyor. Sektörün en kritik bileşenlerinden biri haline gelen yüksek performanslı bellek çiplerinde pazarın hakimi olan SK Hynix, tarihi bir kilometre taşının sınırında. Son 16 ay içinde değerini neredeyse on katına katlayan şirket, piyasa değerinin 940 milyar doları aşmasıyla birlikte gözünü trilyon dolarlık devler kulübüne dikti.

Yapay zeka sunucularının gizli kahramanı: HBM çipleri

SK Hynix’in kısa sürede bu denli muazzam bir büyüme yakalamasının arkasında, yapay zeka donanımlarının vazgeçilmezi olan HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) teknolojisi yer alıyor. Sektörün öncüsü olan küresel teknoloji devlerinin ürettiği gelişmiş yapay zeka işlemcileri, veri iletim hızını maksimuma çıkarmak ve gecikmeleri önlemek için SK Hynix’in dikey olarak istiflenmiş DRAM mimarisine göbekten bağlı durumda. Şirket, bu stratejik pazardaki ezici üstünlüğünü koruyarak küresel yapay zeka altyapısının ana omurgası haline gelmeyi başardı.

Piyasalarda dengeleri değiştiren rekor performans

Bu tarihi eşiğin aşılması, sadece şirket için değil küresel piyasalar için de bir ilk anlamına gelecek. SK Hynix’in trilyon dolar barajını geçmesiyle birlikte Güney Kore, ABD dışında birden fazla trilyon dolarlık şirkete ev sahipliği yapan dünyadaki ilk ülke unvanını kazanacak. Hatırlanacağı üzere ülkenin lider teknoloji markası Samsung da benzer bir yapay zeka çipi rüzgarıyla yakın zamanda bu sınırı geçmişti. İki dev şirketin borsadaki bu gövde gösterisi, Güney Kore’nin ana borsa endeksi olan KOSPI’yi de yukarı taşıyarak tarihi zirvelere ulaştırıyor.

Rakipteki kriz ticari momentumu destekliyor

Şirketin borsa performansını ve küresel sipariş gücünü destekleyen bir diğer güncel gelişme ise en büyük rakibinin iç pazarda yaşadığı işçi sendikası krizi oldu. Sektördeki diğer dev üreticinin bonus ödemelerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle kapsamlı bir grev sürecine girmesi, küresel çip tedarikçilerinin sipariş rotasını SK Hynix’e çevirmesine yol açtı. Analistler, bu durumun kısa vadede şirketin sipariş defterini daha da güçlendireceğini ve trilyon dolarlık hedefi daha da öne çekeceğini öngörüyor.