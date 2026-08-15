Yapay zeka şirketi Anthropic'in geliri bir yılda 14'e katlandı

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Yapay zeka şirketi Anthropic'in ikinci çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemine göre en az 14 kat artarak 11,5 milyar doların üzerine çıktı. Claude chatbotunun geliştiricisi, olası büyük ölçekli halka arz öncesinde yatırımcılarla görüşmelerini sürdürüyor.

Bloomberg News tarafından görülen belgelere göre Anthropic, 2026'nın ikinci çeyreğinde 11,5 milyar doların üzerinde öncü gelir açıkladı. Şirketin geliri 2025'in aynı döneminde 787 milyon dolar, 2026'nın ilk çeyreğinde ise 4,73 milyar dolar seviyesindeydi.

Belgeler, Anthropic'in ikinci çeyrekte düzeltilmiş faaliyet kârının pozitife döndüğünü de gösterdi. Ancak görüşmelerin devam ettiği ve öncü finansal rakamların daha sonra revize edilebileceği belirtildi. Anthropic konuya ilişkin yorum yapmadı.

Yıllıklandırılmış gelir mayısta 47 milyar doları geçti

Anthropic'in hızlı büyümesinde özellikle kurumsal müşterilerin Claude'u kodlama başta olmak üzere çeşitli iş süreçlerinde daha yoğun kullanması etkili oldu. Şirket, yapay zeka pazarında uzun süredir rakibi olan OpenAI ile kurumsal müşteriler için rekabet ediyor.

Anthropic'in yıllıklandırılmış geliri mayıs ayında 47 milyar doları aşmıştı. Bloomberg'in daha önceki haberine göre OpenAI'ın yıllıklandırılmış geliri ise 40 milyar doların üzerinde bulunuyor.

Ancak iki şirketin söz konusu göstergeleri aynı yöntemle hesaplamıyor olabileceği belirtildi.

Anthropic, olası halka arzı öncesinde yatırımcılarla görüşmeler yürütüyor. Şirketin halka arz için gizli başvuru yaptığı ve süreçte Morgan Stanley, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase ile çalıştığı bildirildi.