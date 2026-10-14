Yapay zeka şirketi iflas koruması istedi, Disney 20 milyon dolar teklif etti

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Yapay zeka karakterleriyle birebir sohbet ve rol yapma imkânı sunan Character.ai, pazartesi günü ABD’de Chapter 11 kapsamında iflas başvurusunda bulundu. Şirketin açıklaması ve mahkeme kayıtlarına göre başvuruda, artan maliyetler ve olası hukuki yükümlülükler öne çıktı.

Şirket, Delaware Bölgesi İflas Mahkemesine sunduğu belgelerde, platformun dört yıllık faaliyet süresince geniş ve etkileşimi yüksek bir kullanıcı kitlesine ulaştığını ancak yapay zeka eğlence sektöründeki büyümenin geliştirme ve işletme maliyetlerini artırdığını belirtti.

Yüksek maliyetler ve davalar etkili oldu

Character.ai, geliştirme maliyetlerinin yanı sıra olası davalardan kaynaklanabilecek yükümlülüklerin ve düzenleyici kurumlarla yürütülen süreçlerin, mevcut iş modeliyle yeterli nakit akışı yaratmasını zorlaştırdığını bildirdi.

Şirket, sohbet robotlarının güvenliğiyle ilgili çeşitli davalarla da karşı karşıya. Kentucky eyaleti, ocak ayında açtığı davada platformun çocukları hedef aldığını ve kendilerine zarar vermelerine yol açtığını ileri sürmüştü.

Character.ai Üst Yöneticisi Colin Adams, mahkeme gözetiminde yürütülecek satış sürecinin tüm paydaşlar için değeri en üst düzeye çıkarma konusunda en iyi fırsatı sunduğunu belirtti.

Disney’den 20 milyon dolarlık teklif

İflas başvurusu öncesinde Character.ai, Disney ile bir anlaşmaya vardı. Buna göre Disney, şirketin bazı fikri mülkiyet haklarını lisanslamak üzere 20 milyon dolarlık başlangıç teklifi veren taraf (stalking horse bidder) olmayı kabul etti.

Anlaşma kapsamında Disney, daha önce işe aldığı eski Character.ai çalışanları aracılığıyla geçiş hizmetleri de sağlayacak. Başlangıç teklifi, mahkeme gözetimindeki satış sürecinde diğer olası tekliflere temel oluşturacak.

Platform faaliyetlerine devam edecek

Cnbc-e'nin aktardığına göre Character.ai, satış süreci boyunca platformunu mümkün olduğunca az kesintiyle işletmeyi sürdürmeyi beklediğini açıkladı. Bununla birlikte şirket, sürecin sonunda platform faaliyetlerinin tamamen sonlandırılabileceği ihtimalini de dışlamadı.