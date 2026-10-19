Yapay zeka şirketi Nscale, 30 milyar dolarlık değerleme hedefiyle halka arza hazırlanıyor

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) 18 Eylül’de halka arz başvurusunda bulunan Londra merkezli yapay zeka altyapı sağlayıcısı Nscale, piyasa sunumu öncesinde yatırımcılarla değerleme pazarlığı yürütüyor. Şirket yönetimi halka arz sürecinde yaklaşık 30 milyar dolarlık bir piyasa değerlemesine ulaşmayı hedeflerken, Wall Street yatırımcıları yapay zeka sektöründeki son fiyatlama düzeltmelerini gerekçe göstererek 16 ila 19 milyar dolar aralığındaki bir tablonun daha gerçekçi olduğunu değerlendiriyor.

Microsoft anlaşmasından çekildi, Norveç tesisinde rötar var

Halka arz kanalıyla 3 milyar dolara kadar taze kaynak temin etmeyi planlayan Nscale, bir yandan da operasyonel zorluklarla mücadele ediyor. Şirketin en büyük müşterilerinden Microsoft, İngiltere’deki bir veri merkezi projesinden enerji kısıtlamaları ve yaşanan gecikmeler nedeniyle çekilme kararı aldı.

Bununla birlikte, Kuzey Kutup Dairesi’nin hemen kuzeyinde konumlanan Norveç veri merkezinde soğutma sistemi sızıntıları, yerel düzenlemeler, inşaat aksaklıkları ve çıkan bir yangın nedeniyle takvim altı ay geriye saptı. Şirket elde edeceği halka arz gelirini Norveç ve Batı Virginia’daki veri merkezi yatırımlarında kullanmayı hedefliyor.

Ön finansmanda 3,36 milyar dolar toplandı

Karşılaşılan operasyonel rötarlara karşın şirket, halka arz öncesi yatırım turunda küresel sermaye devlerinin desteğini almayı başardı. Geçen ay Dan Loeb liderliğindeki Third Point fonunun öncülük ettiği turda Nscale, kasasına 3,36 milyar dolar koydu. Yatırımcılar arasında Nvidia, Apollo Global Management, Citadel, Hudson Bay Capital ve Abu Dhabi Investment Council yer aldı.

Şirketin yönetim kurulunda ise Meta’nın eski tepe yöneticilerinden Sheryl Sandberg ile İngiltere eski Başbakan Yardımcısı Nick Clegg gibi kritik isimler bulunuyor.

Sektörde kredi riski ve halka arz ertelemeleri artıyor

SEC’in başvuruya ilişkin yorumları üzerinde çalışmalarını sürdüren ve bu nedenle resmi pazarlama sürecini henüz başlatmayan Nscale’ın halka arz zamanlaması, sektör geneline yayılan bir temkinlilik dönemine denk geliyor. Avustralyalı yapay zeka veri merkezi firması Firmus’un halka arz planının başarısızlıkla sonuçlanması yatırımcı iştahını olumsuz etkilerken, sektörün diğer önemli oyuncularından CoreWeave geçen hafta piyasa değerinin dörtte birini kaybetti. Nebius Group hisseleri de son iki haftada %32 geriledi.

Makroekonomik tarafta yükselen faiz oranları ve jeopolitik riskler Oura ile Bamboo Insurance gibi şirketlerin halka arz ertelemesine yol açarken; piyasada gözler önümüzdeki ay gerçekleşmesi beklenen Anthropic ve SpaceX hamlelerine çevrilmiş durumda. Halka arz detaylarına ilişkin görüşmeler sürerken, Nscale ve SEC yetkilileri konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.