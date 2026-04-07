Yapay zekâ talebi çip fiyatlarını uçurdu, Samsung tarihi bir kar bekliyor

Samsung Electronics, yapay zekâ altyapısına yönelik patlayan talebin etkisiyle ilk çeyrek kazançlarının geçen yılın toplam karını aşacağını öngördü. Yapay zekâ veri merkezlerindeki talep artışı, akıllı telefon ve oyun konsollarında kullanılan geleneksel çip arzını kısıtlarken, çip fiyatlarının sadece ilk çeyrekte iki katına yakın artmasına neden oldu.

Dünyanın en büyük bellek çip üreticisi, ocak-mart döneminde 57,2 trilyon won (37,92 milyar dolar) işletme kârı öngördü. Bu rakam, LSEG SmartEstimate’in 40,6 trilyon wonluk tahminini geride bırakırken, geçen yılın aynı dönemindeki 6,69 trilyon wonluk kâra göre sekiz kattan fazla artış anlamına geliyor.

Sonuçlar, geçen yılın dördüncü çeyreğinde görülen 20 trilyon wonluk önceki rekorun neredeyse üç katına ulaştı. Şirketin gelirinin ise yüzde 68 artışla 133 trilyon won olması bekleniyor. Samsung’un çip bölümünün 54 trilyon won işletme kârı elde ettiği, bunun toplam kârın yüzde 95’ini oluşturduğu tahmin ediliyor. Mobil bölüm ise 4 trilyon won kâr açıkladı, bu rakam geçen yıla göre hafif düşüşe işaret ediyor.

Enerji maliyetleri

TrendForce, DRAM sözleşme fiyatlarının mevcut çeyrekte yüzde 50’den fazla artmasını bekliyor. Spot DRAM fiyatlarının geçen hafta gerilemesi, talebin yüksek fiyatları absorbe etmekte zorlandığını gösterdi. Google’ın mart ayında tanıttığı TurboQuant teknolojisi ve savaşın tetiklediği enerji maliyetleri, bellek çip hisselerinde satış baskısı yarattı. Samsung hisseleri savaşın başladığı 28 şubattan bu yana yüzde 11 değer kaybetse de yıl başından bu yana yüzde 61 yükseldi; geçen yıl ise yüzde 125 artış kaydedilmişti.

Samsung’un Nvidia’ya şubat ayında HBM4 çipleri göndermesiyle SK Hynix ile arasındaki fark daraldı. Ancak ilk çeyrek kârının yalnızca yüzde 5’i yüksek bant genişlikli bellekten gelirken, büyük bölümünü DRAM ve NAND çipleri oluşturdu. Heungkuk Securities analisti Sohn In-joon, DRAM fiyatlarının yüzde 30 artmasıyla Samsung’un ikinci çeyrekte 75 trilyon wonluk yeni bir rekor kâr açıklayabileceğini öngördü. Şirket ayrıntılı ilk çeyrek sonuçlarını 30 nisan’da açıklayacak.