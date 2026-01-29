Yapay zeka talebi SK Hynix’in finansal performansını güçlendirdi

SK Hynix, 2025’in dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarında yapay zekâ odaklı bellek talebinin belirleyici rol oynadığını ortaya koydu. Şirketin karlılığı, özellikle veri merkezleri ve yüksek performanslı bilişim sistemlerinde kullanılan bellek çözümlerine yönelik güçlü talep sayesinde piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Ürün karmasında yüksek katma değerli bellek dönüşümü

Yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yüksek bant genişliğine sahip bellek ürünlerine olan ihtiyaç artarken, bu eğilim SK Hynix’in ürün portföyünü daha yüksek katma değerli alanlara kaydırmasını sağladı. Şirketin satış gelirleri ve faaliyet karlılığı, bu dönüşümden olumlu etkilendi.

2026’nın ilk çeyreğinde açıklanan sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde, bellek pazarında yapay zeka kaynaklı talebin güçlü seyrini koruduğu görülüyor. SK Hynix, mevcut talep görünümünün kısa vadede de destekleyici olmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Şirket, artan talep karşısında üretim kapasitesi ve ileri teknoloji yatırımlarını talep koşullarına göre şekillendirirken, yapay zeka odaklı bellek çözümlerindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Açıklanan veriler, SK Hynix’in küresel bellek pazarındaki stratejik yönelimini sürdürdüğüne işaret ediyor.