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Polat’tan yapay zekâ ve kadın gücünü buluşturan reklam kampanyası

Polat, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı yeni reklam filmiyle, kadınların dünyayı nasıl yeniden yazdıklarına dikkat çekiyor.

Haber Merkezi
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Polat’tan yapay zekâ ve kadın gücünü buluşturan reklam kampanyası
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Yapay zekâ ve kadın gücünü bir araya getirerek toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan kampanya, kadınların tüm alanlardaki etkisini ve gücünü hatırlatarak farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Film, "Kadınlar, insanlığın en güçlü algoritmasıdır. Onların gücünü hatırlatmaya ihtiyaç duymadığımız bir geleceğe!’’ mesajı taşıyor. Reklam filmi, yapay zekanın kadınların yaratıcılığı, üretkenliği ve liderliğiyle beslenerek daha kapsayıcı bir geleceğin inşasında önemli bir rol oynadığını gözler önüne seriyor.

Polat, 70 yılı aşkın süredir benimsediği cinsiyet eşitliğini destekleyen vizyonunun bir parçası olarak hayata geçen bu kampanya ile markanın faaliyet gösterdiği enerji, gayrimenkul, sanayi, turizm ve teknoloji gibi pek çok farklı sektördeki kadın çalışanlarla birlikte geleceği inşa ettiğini vurguluyor.

Reklam filminin yönetmen koltuğunda Sezer Uzun oturuyor

Polat ve Contenthink ortaklığıyla yaratılan filmde; toplumda yerleşik olan kalıplar sorgulanırken, kadınların başarılarının tarihe nasıl yön verdiği de hatırlatılıyor. Film, ‘’güçleri kodlarında’’ mesajı ile kadınların yalnızca belirli mesleklerle özdeştirilmesine karşı durarak, her sektörde ve her alanda liderlik yapabileceklerini gözler önüne seriyor. Yaratıcı konsepti Contenthink tarafından geliştirilen filmin prodüksiyon süreci ise Bumper Production tarafından yürütüldü. Reklam filminin yönetmen koltuğunda Sezer Uzun yer aldı.

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