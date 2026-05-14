Yapay zeka yatırımlarında likidite endişesi: SoftBank hisselerinde volatilite artıyor

Teknoloji odaklı yatırımlarıyla bilinen Japonya merkezli SoftBank Group, yapay zeka sektöründeki yüksek hacimli taahhütlerini fonlama yöntemi nedeniyle piyasaların merceğine girdi. Şirketin, halka kapalı statüde bulunan OpenAI'daki ortaklık paylarını teminat olarak kullanarak uluslararası finans kuruluşlarından talep ettiği 10 milyar dolarlık marj kredisini, asgari 6 milyar dolar seviyesine indirmek durumunda kalması piyasalarda yankı buldu. Borç veren kurumların, borsada işlem görmeyen yapay zeka girişimlerinin piyasa değerlemesine yönelik metodolojik çekinceleri nedeniyle fonlama sınırlandırılırken, bu gelişme SoftBank Group paylarında yüzde 5,8'e ulaşan kayıplara yol açtı.

Finansman modeli ve konsantrasyon riskleri

Söz konusu finansman darboğazı, şirketin portföy yönetimindeki konsantrasyon riskini yeniden gündeme taşıdı. OpenAI üzerindeki sermaye yükümlülüklerini karşılayabilmek adına daha önce portföyünde yer alan 5,83 milyar dolar değerindeki Nvidia hisselerinin tamamını nakde çeviren grup, yüksek kaldıraçlı yapısı sebebiyle kredi derecelendirme kuruluşlarının da radarında yer alıyor. Uluslararası kredi derecelendirme ajanslarının, varlık likiditesindeki zayıflama ve portföy kalitesindeki olası bozulmalar gerekçesiyle şirketin görünümünü "negatif" olarak revize etmesi yatırımcı temkinliliğini artırdı. Analistler, veri merkezleri ve yapay zeka altyapı projeleri için sürekli sermaye takviyesine ihtiyaç duyan bu ekosistemde, SoftBank'ın üstlendiği finansal risk profilinin hisse senedi performansında dönemsel dalgalanmaları tetikleyebileceğine işaret ediyor.