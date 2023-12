Yapay zeka, yeni yıl sofranızın masaya gelmesini nasıl kolaylaştırıyor?

Takip Et

Scott Russell

SAP - Müşteri Başarısından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi

Çoğu insan için yılbaşı dönemi, aileleri ve arkadaşlarıyla güzel sofralar paylaşmaya hazırlandıkları keyifli (belki biraz da stresli) bir zaman olabiliyor. Ancak stok tutmaları, siparişleri doğru bir şekilde tahmin etmeleri ve yılbaşı sofralarının tüm farklı bileşenlerini size ulaştırmaları gereken perakendeciler için bu durum daha da stresli.

Tipik bir yılbaşı yemeği protein, meyve, sebze, ekmek, süt ürünleri, tatlılar ve içecekleri içerebilir. Ama bunlar yalnızca tükettiklerimiz. Yaşayacağımız toplam deneyim, bundan çok daha fazlasını gerektiriyor. Her yemek için malzemeye, süsleme için kağıt ürünlere ve her şeyi bir arada tutmak için ambalaja ihtiyaç duyuluyor. Her şeyin nakliyesi ve masanıza ulaştırılması için de petrol, gaz ve elektrik formunda enerji gerekiyor.

Bütün bunlar, aynı anda çok sayıda tedarik zincirinin harekete geçmesi anlamına geliyor. Masadan geriye doğru gidersek, doğru ürünleri, doğru yerde ve doğru zamanda bulunduran karmaşık bir ağ içinde çiftlikler, fabrikalar, depolar ve dağıtım merkezleri var.

Bunları doğru bir şekilde gerçekleştirmek, aylarca süren akıllı bir planlama süreci gerektiriyor. Her şey yolunda gitse bile, ister mevsimsiz bir fırtına gibi yerel, ister jeopolitik bir kriz gibi küresel olsun, tek bir aksaklık bile ailelerin ihtiyaç duydukları şeye ihtiyaç duydukları anda sahip olmalarını engelleyebilir.

İşletmeler, yılbaşı gibi yüksek hacimli zamanlarda daha hazırlıklı olabilmek için müşteri ihtiyaçlarını tahmin etme ve değişkenleri öngörme konusunda ilerleme kaydetti. Ürünleri tarladan sofraya kadar takip etmelerine yardımcı olan, aynı zamanda müşteri talebine göre davranış kalıplarını da dahil eden daha iyi araçlara sahipler.

Hatta artık sürdürülebilir uygulamaları hesaba katmaya başladılar. Ancak pandeminin bize öğrettiği gibi, beklenmedik durumların üstesinden gelebilmek için akıllı sistemler çok önemli. Üretken yapay zeka gibi yeni teknolojiler, tüm yeni senaryoların daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesinin önünü açmaya başlıyor. Daha geleneksel yapay zeka ve makine öğrenmesi çözümleriyle birleştiğinde, tedarik zincirlerini şimdikinden daha dayanıklı hale getiriyorlar ki biz daha sadece yüzeysel bir kısmını görüyoruz.

McKinsey'e göre, yapay zeka destekli tedarik zinciri yönetimi çözümlerini erken benimseyenlerin lojistik maliyetleri, kullanmayanlara kıyasla halihazırda yüzde 15, envanter seviyeleri yüzde 35 ve hizmet düzeyleri yüzde 65 artış gösterdi.

Yakın zamanda SAP, üretken yapay zeka destekli dijital asistan Joule'u piyasaya sürdü. Joule, bulut çözümleri SAP portföyüne entegre edilerek amaca uygun, güvenilir ve sorumlu veri odaklı içgörüler elde edilmesine olanak tanıyor. SAP’nin bu dijital asistanı, kullanıcı şirketin benzersiz iş bağlamına göre uyarlanıyor.

Geçmişteki satın alma davranışlarına ve yeni trendlere dayanarak stok seviyelerinizi optimize etmek istediğinizi Eylül veya Ekim aylarında Joule'e söyleyebildiğinizi hayal edin. Joule’a ayrıca, ister bilinen hava koşulları, ister grev, inşaat veya benzin fiyatlarındaki enflasyon gibi önemli ulaşım sorunları olsun, tatil dönemlerinden önceki haftalarda meydana gelebilecek olası aksaklıkları hesaba katmasını söyleyin. Böylece Joule, veri kaynaklarının kombinasyonundan yararlanarak daha bilinçli bir öneride bulunmak için çok daha fazla değişkeni hesaba katabilecek.

İşte bugün tam olarak bunu yapabiliyoruz. Tedarik zinciri yönetimi için üretken yapay zekanın taşıdığı potansiyelin ufkuna baktığımızda, olasılıkların inanılmaz olduğunu göreceksiniz.

SAP müşterilerinin bir numaralı gündemi şu: Geleceğe hazır olmak. Her türlü belirsizliğe karşı dayanıklı olmak, öngörülemeyen bir durum gerçekleştiğinde hızla toparlanabilmek istiyorlar. Bu, özellikle müşterilerin güvendikleri hassas tedarik zincirleri boyunca ürünleri taşımak için kritik öneme sahip. Üretken yapay zeka bizi birbirimize yakınlaştırıyor.

Tedarik zinciri planlamasındaki en önemli araçlardan biri olasılıkları tahmin etmektir. Planlamacılara daha da dar bir olası sonuç aralığı sunabilmek için, şirketlerin gerçek zamanlı olarak değişen, çok daha fazla değişkene ilişkin veriyi kullanmasını sağlar.

Bunu bugün zaten yapabiliyoruz. Ancak SAP gibi şirketlerin sağladığı, halihazırda iş süreçlerine ve sektörlere derinlemesine entegre olmuş üretken yapay zekanın gücü eklendiğinde, tedarik zincirlerini gerçek anlamda geleceğe hazır hale getirme potansiyeline sahibiz.

Hiçbir teknoloji, yılbaşı döneminin kaosunu ortadan kaldıramaz. Ancak üretken yapay zeka, en azından mükemmel yılbaşı yemeğini ikram etmek için her şeyin yerinde olup olmadığını bilememenin yaratacağı stresin bir kısmını ortadan kaldırabilir.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.