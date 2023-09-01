Yapay zekalı Arçelik’ler ekimde satışta

NECLA DALAN / BERLİN

Sağlıklı yaşam, kalite, sürdürülebilirlik ve akıllı ev aletleri odağında öne çıkan ürünlerini sergileyen Arçelik; Grundig’in yapay zeka teknolojisiyle geliştirdiği AI Sense çamaşır makinasını ve Beko’nun enerji verimliliğinde yüzde 35’e varan tasarruf sağlayan teknolojisi Energyspin’i ilk kez IFA’da tanıttı. Yapay zeka destekli çamaşır makinesi üzerinde iki yıldır çalıştıklarını belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, ürünün Ekim ayından itibaren Türkiye ve Avrupa’da satışa çıkacağını açıkladı. Dinçer, “Tüm sektörün konuştuğu sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu yarışına çok önceden girdiğimiz için şanslıyız. 2008 yılından beri bu alanda çalışıyoruz. Yapay zeka destekli ürünümüzü Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yetiştirmek için çalıştık. Ekim ayında Türkiye’de ve Türkiye’den gönderilmek üzere tüm Avrupa’da satışa başlayacağız” dedi. Türkiye’de konutlarda elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık yüzde 50’sinin beyaz eşyaların tüketiminden geldiğini hatırlatan Can Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

Evlerde tüketilen enerjinin yarısı beyaz eşyalardan

“Türkiye’de enerji tüketimin yüzde 21’i konutlarda gerçekleştiriyor. Bunun da yüzde 50’sini beyaz eşyalardan geliyor. Enerji fiyatlarındaki artışla birlikte enerji verimliliği çok daha kritik hale geldi. Bu yıl IFA’da ilk kez tanıttığımız Beko’nun Energyspin teknolojisinde en sık kullanılan çamaşır yıkama programlarını yeniden tasarlayarak enerji tüketimini yüzde 35’e varan oranda azalttık. Yapay zeka destekli teknolojimiz Grundig AI-Sense çamaşır makinesine entegre edilen akıllı sensörler çamaşırları her özelliğiyle algılıyor ve en doğru yıkama adımlarını oluşturuyor. Deterjan, su ve enerji tüketimini en ideal seviyede tutuyor. Sıvı deterjan kullanımına imkan veren otomatik dozajlama özelliği sayesinde yüzde 32 daha düşük karbon ayak izine sahip.” Arçelik’le ilgili son dönemdeki faaliyetler ve güncel rakamları da paylaşan Can Dinçer’in açıklamalarından satır başları şöyle:

-Bu yıl başında Whirlpool ile Arçelik ve Beko’nun Avrupa’daki operasyonlarını Beko Europe B.V. şirketi altında birleştireceği bir ortaklık şirketi kurmak üzere anlaşma imzaladık. Süreç devam ediyor. Ayrıca Whirlpool’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki iki iştirakini satın almak üzere de sözleşme imzaladık.

-Ortadoğu, Arçelik için çok önemli bir Pazar. Mısır’da beyaz eşya fabrikası için yatırım yaptık. Yakında hizmete girecek.

-Bangladeş’te 2022 yılında temelini attığımız fabrikanın yapımı tüm hızıyla sürüyor. Eskişehir’de hayata geçirdiğimiz yeni yatırım ile çok kapılı ve geniş hacimli buzdolaplarında üretim kapasitesini 2 katına çıkarttık, böylece Arçelik bu segmentte Avrupa’nın en büyük üreticisi konumuna geldi.

Güneş enerjisinde üç tesis için izin bekleniyor

Can Dinçer, Arçelik’in Türkiye’de yenilenebilir enerji dönüşümüne ivme kazandırmak üzere evlerdeki dönüşüme öncülük etmeyi hedefl ediğini vurguladı. Mayıs ayında güneş paneli üretimine başladıklarını kaydeden Dinçer, şöyle devam etti:

“Güneş paneli üretimini İstanbul Beylikdüzü’ndeki tesisinde gerçekleştiriyoruz. Güneş paneli üretim tesisi kapasitesini bu yılın sonuna kadar 2 katına çıkarmayı planlıyoruz. 2030 yılına kadar 50 MW kurulu kapasiteye ulaşma hedefimiz var. 2023 ilk yarısı itibari ile toplam yenilenebilir enerji kurulu gücümüz 18,2 MWP’ye ulaştı. Hem mevcut fabrika çatıları hem de şu an geliştirmekte olduğumuz arazi projeleri ile 2030’dan çok daha önce bu hedefi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Aksaray, Kayseri ve Nevşehir bölgelerindeki marjinal tarım arazilerine toplam 55 MWP kurulu gücünde güneş enerji santrali (GES) kurmayı hedefl iyoruz. Bu konuda izin bekliyoruz. Toplam 58,8 hektarlık alanda yaklaşık 100 bin adet güneş panelinden oluşacak santrallerde yıllık 93 milyon kilowatsaat elektrik üretimi öngörülüyor. Sadece bu üç proje ile Türkiye’deki işletmelerimizin elektrik ihtiyacının yüzde 50’sini karşılamayı hedefliyoruz.