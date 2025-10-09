Yapay zekalı yeni modeller yenilenmiş telefon pazarını canlandırdı

Yapay zekadaki hızlı ilerleme akıllı telefon dünyasını da değiştiriyor. Üreticilerin, yapay zekâ entegrasyonlu yeni modellerle tüketicilere farklı deneyimler sunma telaşında son olarak geçtiğimiz günlerde Apple, tanıttığı iPhone 17 ile dünya çapında yankı buldu. Akıllı telefon dünyasındaki bu keskin dönüşüm, tüketicilerin cihaz değiştirme döngüsünü hızlandırarak yenilenmiş telefon pazarına hareket kazandırdı.

Sektörde yenileme beklentisi 600 bin adede ulaştı

“Son aylarda mağazalarımızda ve online platformumuzda talebin arttığını görüyoruz. Bu ilgi, hem tüketicilerin yeni teknolojili cihazlara olan talebindeki artıştan hem de sektördeki büyümeden kaynaklanıyor” açıklamasını yapan EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “2024 yılında 250 bin adet cihazın yenilendiği sektörümüzün bu yıl 600 bin adede ulaşmasını bekliyoruz. Tüketicilerin yenilenmiş telefonun sunduğu avantajları keşfetmesi, pazardaki büyümenin en önemli lokomotifi oldu. Biz de akıllı telefonlarını satıp yenisini almak isteyenler için ‘Mağazada Anında Nakit’ uygulamasını başlattık. Kullanıcılar, ön teklif formunu online doldurduktan sonra cihazlarını mağazaya getirerek hızlı bir kontrolün ardından ödemelerini anında banka hesabına havale olarak alabiliyor. EasyCep olarak yalnızca online platformlarla sınırlı kalmıyor; bugün 56 farklı şehirdeki 300’den fazla fiziksel noktamız ile tüketicilere her yerde ulaşarak güveni ve erişilebilirliği standardımız haline getiriyoruz” dedi.

EasyCep’in tüketicileri telefonlarını yenilemeye teşvik eden uygulamaları arasında avantajlı takas, 3 ay ödeme erteleme ve satın alma yerine kiralama modeli gibi seçenekler yer alırken, yenilenmiş telefonlarda 12 aya varan vade seçeneği, 12 ay garanti ve veri güvenliği talebi güçlendiriyor.