Yapı Kredi, 150 milyon Euroluk tahvil ihracını tamamladı
Yapı Kredi Bankası, yurt dışı borçlanma programı kapsamında 150 milyon euro tutarında değişken faizli tahvil ihracını tamamladı.
Yapı Kredi Bankası, yurt dışı borçlanma programı kapsamında 150 milyon euro tutarında tahvil ihracını tamamladığını duyurdu.
Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, ihraç edilen borçlanma aracı 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve 6 aylık Euribor + yüzde 1,5 ek getiri sağlayacak şekilde yapılandırıldı.
İhraca ilişkin gerekli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) izninin de alındığı bildirildi.