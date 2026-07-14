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Yapı Kredi, 150 milyon Euroluk tahvil ihracını tamamladı

Yapı Kredi Bankası, yurt dışı borçlanma programı kapsamında 150 milyon euro tutarında değişken faizli tahvil ihracını tamamladı.

Haber Merkezi
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Yapı Kredi, 150 milyon Euroluk tahvil ihracını tamamladı
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Yapı Kredi Bankası, yurt dışı borçlanma programı kapsamında 150 milyon euro tutarında tahvil ihracını tamamladığını duyurdu.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, ihraç edilen borçlanma aracı 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve 6 aylık Euribor + yüzde 1,5 ek getiri sağlayacak şekilde yapılandırıldı.

 İhraca ilişkin gerekli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) izninin de alındığı bildirildi.