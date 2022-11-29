Yapı Kredi Aracım+ kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

Yapı Kredi Aracım+ platformuna eklenen araç plakası sayısı 1 milyonu aştı. Yapı Kredi ve Otokoç Otomotiv iş birliği ile hayata geçirilen platform, kasko sigortasından Araçta Ödeme'ye araca dair tüm işlemleri tek noktada buluşturuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Dijital çözümlerimizle, insanı merkeze alan bir yaklaşımla müşterilerimizin hayatına değer katıyor ve yeni iş alanları oluşturuyoruz. Aracım+ ile finansal servislerin ötesinde bir hizmet veriyoruz. Aracım+ sayesinde müşterilerimiz, hemen hemen her gün ziyaret ettiği Yapı Kredi Mobil üzerinden, bankacılık işlemleri yanında, araçlarına dair birçok farklı hizmete de aynı anda, en iyi deneyim ve hızla ulaşabiliyor. Müşterilerimizin beklentilerini anlayıp onlara uygun fırsatlar sunan, doğru zamanda ve yerde hatırlatma yapan, hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan ve sürekli kendini yenileyen bir yapı kurmak adına çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın neticesinde 1 milyon plaka sayısını aşan Aracım+ platformuna olan bu yoğun ilgi, ihtiyaçları doğru anlayıp iyi bir kullanıcı deneyimiyle başarılı çözümler sunduğumuzu ve doğru yatırımlar yaptığımızı ortaya koyuyor. Önümüzdeki günlerde de dijital bankacılık alanında öncü konumumuzu sürdürerek yeni hizmet modellerini müşterilerimize sunmaya ve ihtiyaç duydukları her anda onların yanlarında olmaya devam edeceğiz.”