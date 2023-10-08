Yapı Kredi, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile Global Finance listesinde

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Mobil'de yer alan "Artırılmış Gerçeklik ile Kart Bilgilerini Görüntüleme" fonksiyonu ile bu listede yer alan banka, müşterilerine en inovatif çözümleri en iyi deneyimle birleştirerek ulaştırmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, müşteri odağında çözümler geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak kurum kimliğimizin önemli bir parçası olan yenilikçi ruhumuzla kurulduğumuzdan bu yana sayısız ilke imza attık. İnovasyon alanındaki öncülüğümüzü pekiştirmek ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak adına uzun süredir çalışıyoruz. Bu amaçla yaptığımız çalışmaları güçlendirmek adına tüm inovasyon ve ekosistem inisiyatiflerimizi tek çatı altında toplayarak FRWRD'ı oluşturduk ve hızlandırma programlarımızı Fast FRWRD adıyla güçlendirerek ve genişleterek devam ediyoruz. Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı ile teknolojiyi sahiplenen girişimlerin büyümesini kendilerine özel olarak, tamamen ücretsiz şekilde sunduğumuz ürün ve hizmet paketlerimizle destekliyoruz. Öte yandan, Yapı Kredi Mobil'i bir Super App'e dönüştürdük ve bu konsepti herkese açık bir 'open platform' olarak konumlandırdık."

Doğan, uygulamadaki kapsamlı "Benim Dünyam" bölümü sayesinde hayatı kolaylaştıran ve dijital bankacılığı çok farklı bir seviyeye getiren bir yeniliği müşterilerine sunduklarını anlatarak, her alanda olduğu gibi dijital bankacılıkta da müşterilerinin hayatına değer katmaya odaklandıklarını, "deneysel inovasyon bütçeleri" sayesinde geliştirdikleri yenilikçi uygulamalar ile sınırları kaldırmaya devam ettiklerini vurguladı.

"Failure budget" olarak da adlandırdıkları inovatif ürün ve hizmetleri hayata geçirmek için oluşturulmuş özel süreç ve bütçeleri aracılığıyla yeni teknolojileri ve konseptleri çevik yaklaşım ile en doğru zamanlamayla hayata geçirdiklerini ve müşterilerinin kullanımına en doğru şekilde, en doğru deneyimi sağlayacak şekilde sunduklarını belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda girişim ekosistemi ile de güçlü iş birlikleri kuruyoruz. 'Deneysel inovasyon bütçemizi' kullanarak hayata geçirdiğimiz 'Artırılmış Gerçeklik ile Kart Bilgilerini Görüntüleme' fonksiyonumuz ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştırırken, aynı zamanda uluslararası arenada takdir görmek bizleri daha fazla motive ediyor. Önümüzdeki günlerde de dijital bankacılık alanında öncü konumumuzu sürdürerek yeni hizmet modellerini müşterilerimize sunmaya ve ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya devam edeceğiz."