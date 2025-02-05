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Yapı Kredi Bankacılık Üssü, Leed Platin Sertifikası almaya hak kazandı

Sürdürülebilir uygulamalarıyla öne çıkan Yapı Kredi, Genel Müdürlük binalarından biri olan Bankacılık Üssü binasıyla, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Versiyon 4.1 (v4.1) Platin sertifikasını almaya hak kazandı ve Türkiye’de bu başarıyı elde eden ilk banka oldu. 81 puanla elde ettiği bu prestijli sertifika ile Yapı Kredi, sürdürülebilirlik alanında sektördeki öncülüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Haber Merkezi
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Yapı Kredi Bankacılık Üssü, Leed Platin Sertifikası almaya hak kazandı
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LEED sertifikası, dünya genelinde binaların çevre dostu tasarım ve inşaat süreçlerini teşvik eden en saygın sertifikasyon sistemlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Platin seviyesindeki sertifika ise enerji verimliliği, su tasarrufu, yenilikçi malzeme kullanımı, atık yönetimi ve iç mekân kalitesi gibi birçok çevresel faktörde en yüksek performansı sergileyen binalara veriliyor. Yapı Kredi Bankacılık Üssü binası ise tüm bu kriterlerde gösterdiği başarıyla, sürdürülebilirlik konusunda küresel standartları yakalayarak LEED sertifikası almaya hak kazandı.

Yapı Kredi Bankacılık Üssü, enerji tasarrufunda yenilikçi teknolojiler kullanarak enerji tasarrufu sağlıyor ve karbon ayak izini azaltıyor. Gelişmiş aydınlatma sistemlerinden akıllı enerji yönetim çözümlerine kadar binadaki her detay, sürdürülebilirliği odağa alarak yönetiliyor. Ayrıca su tüketimini en aza indiren yenilikçi altyapısı sayesinde Yapı Kredi Bankacılık Üssü, doğal kaynakların korunmasına da katkı sağlıyor.

Daha iyi bir dünya için sınırları kaldırıyoruz

Yapı Kredi’de insan odaklı yaklaşımın sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten İnsan Kaynakları Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Özden Önaldı, şunları söyledi:

“Kurum olarak, çevreye ve insana karşı duyarlı olma vizyonumuz doğrultusunda, yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip Bankacılık Üssü binalarımızın LEED v4.1 Platin sertifikası almasıyla önemli bir başarıya imza attık. Bu sertifika; çalışan sağlığı, güvenliği ve memnuniyetini çevresel sorumlulukla birleştiren bütüncül yaklaşımımızı bir kez daha ortaya koyuyor. Bankacılık Üssü gibi geniş ölçekli mimariler aynı zamanda operasyonel zorlukları da bünyesinde barındırırken, Yapı Kredi olarak çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilirliği merkeze alan inovatif yaklaşımlar ile bu başarıyı elde ettik. İnsan odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımımızı kurum kültürümüze derinlemesine işleyerek, gelecekte de çevre dostu projelerle bir adım önde olmaya devam edeceğiz.”

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