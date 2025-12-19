Yapı Kredi, CDP 2025’TE Global A Listesi’nde

CDP değerlendirmeleri; kurumların iklim kriziyle mücadele yaklaşımlarını, su kaynaklarının korunmasına yönelik politikalarını ve bu alanlarda hayata geçirilen somut, ölçülebilir ve şeffaf uygulamaları esas alıyor. Yapı Kredi’nin her iki kategoride de en yüksek not olan A seviyesinde yer alması, Banka’nın çevresel riskleri iş stratejisinin merkezine alan yaklaşımını, uzun vadeli dönüşüm vizyonunu ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlı duruşunu ortaya koyuyor.

Sürdürülebilirlik iş stratejimizin merkezinde

Sürdürülebilir finansman ürünleri ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleyen uygulamalarıyla finans sektöründe dönüşümün öncülerinden biri olduklarını belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, konuya ilişkin şunları söyledi:

“İklim kriziyle mücadele, sürdürülebilir bir gelecek için stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. CDP gibi küresel ölçekte referans kabul edilen bir platformda, iklim değişikliği ve su güvenliği alanlarında Global A Listesi’nde yer almaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu başarı; net hedefler koyan, bu hedefleri ölçen ve somut aksiyonlara dönüştüren yaklaşımımızın doğal bir sonucu.”

Dünyanın en sürdürülebilir şirketleri arasındayız

Yapı Kredi’nin, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda düşük karbon ekonomisine geçişi desteklediğini vurgulayan Gökhan Erün, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Koç Holding’in Karbon Dönüşüm Programı çerçevesinde hem operasyonlarımız hem de kredi portföyümüzün dönüşümü için hazırladığımız detaylı yol haritamız, geçtiğimiz yıl Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nden (SBTi) doğrulama aldı. Bu yıl ise kredi portföyümüzden kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik sektörel dönüşüm stratejilerimizi ‘Finanse Edilen Emisyonlar İçin Net Sıfır Yol Haritası’ başlığıyla kamuoyuyla paylaştık ve Kredilerde Dönüşüm Planı’nı hayata geçirdik. Attığımız adımlar, bu dönüşümü ölçülebilir ve hesap verebilir kılma kararlılığımızın göstergesi.”

Yapı Kredi’nin sürdürülebilirlik alanındaki bütüncül yaklaşımının uluslararası platformlarda da güçlü bir karşılık bulmaya devam ettiğini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Dünyanın en prestijli yayınlarından biri olan TIME dergisi tarafından hazırlanan ‘Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2025’ listesine Türkiye’den giren tek banka olmak doğru yolda ilerlediğimizin güçlü bir teyidi. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızla bir adım önde olmaya devam edeceğiz” dedi.