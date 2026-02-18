Yapı Kredi, Euromoney tarafından üst üste 12. kez dış ticarette sektör lideri seçildi

Yapı Kredi, Euromoney’nin “Dış Ticaret Finansmanı” araştırmasında üst üste 12. kez Türkiye’nin lider bankası seçildi. Banka, “Müşteri Hizmetleri, Ürün ve Teknoloji” alanlarındaki birincilikleriyle dış ticaret finansmanındaki güçlü konumunu sürdürdü. Araştırmada Yapı Kredi, müşteri hizmetlerinde üst üste üçüncü, ürün kategorisinde ise ikinci kez lider oldu.

“Firmalarımıza sunduğumuz finansman ve dijital çözümlerimizle fark yaratıyoruz”

Dış ticaret finansmanı alanında geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunduklarını söyleyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan şunları söyledi: “Dünya çapında, dış ticaret alanında önemli bir kurum olan Euromoney’nin gerçekleştirdiği araştırma kapsamında, bu yıl da Türkiye’nin lider bankası seçildik. 12 yıldır aralıksız şekilde dış ticaret finansmanı alanında, bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı.

Yapı Kredi olarak, firmalarımızın dış ticaret işlemlerini dijital bankacılık çözümlerimizle birleştirerek; kendilerine hız, şeffaflık ve kolaylık sunuyor, finansman çözümlerimizle uluslararası ticarette rekabet güçlerini artırmalarına katkı sağlıyoruz. Bu yıl ‘Müşteri Hizmetleri’, ‘Ürün’ ve ‘Teknoloji’ kategorilerinde elde ettiğimiz birincilikler; firmaların ihtiyacını doğru okuyan hizmet modelimizin, yenilikçi ürünlerimizin ve güçlü teknolojik altyapımızın somut bir göstergesi oldu. Özellikle ‘Teknoloji’ kategorisindeki birinciliğimiz, son dönemde ivme kazandırdığımız teknoloji yatırımlarımızın ve dijitalleşme odağımızın müşterilerimize güçlü bir şekilde yansıdığını ortaya koydu.

Bankamızın bu uzun soluklu başarısının arkasında güçlü bir ekip çalışması, derin uzmanlık ve firmalarımızın ihtiyaçlarını doğru anlayan müşteri odaklı yaklaşımımız bulunuyor. Önümüzdeki dönemde de ‘bir adım önde’ hizmet anlayışımızla müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak ve sektörde liderliğimizi pekiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”