Yapı Kredi Faktoring, toplam işlem ve uluslararası faktoring hacmindeki payı ile sektör lideri oldu

Pazarı ve müşteri ihtiyaçlarını çok yakından takip ettiklerini dile getiren Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, “İhracat faktoringi başta olmak üzere tedarikçi finansmanı, yurtiçi alacaklar için alacak garantisi, ithalat faktoringi ürünlerimiz ve tahsilat hizmetlerimiz ile müşterilerimizi destekliyoruz” diye konuştu. Sektörün en köklü şirketlerinden biri olarak hizmet kalitelerini her geçen gün daha da ileriye taşıdıklarını bildiren Çöteli, “Müşterilerimizin kısa vadeli ticaret finansman ihtiyaçlarına özel çözümler üretmek ve esnek bir hizmet sunmak en büyük avantajlarımız arasında yer alıyor. Faktoring işlemleri kısa vadeli olsa da kalıcı müşteri memnuniyeti sayesinde müşterilerle uzun vadeli çalışma imkânı yaratmak bizim için büyük önem taşıyor. Mutlak müşteri memnuniyetini her dönem önceliğimiz olarak görüyor ve bu sayede müşterilerimizle uzun vadeli iş birlikleri gerçekleştiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

2022 yılında elde ettikleri toplam iş hacmiyle bir kez daha sektör lideri olduklarını ve toplam işlem hacimlerinin 56,8 milyar TL’ye ulaştığını vurgulayan Çöteli, “Küresel düzeyde yaşanan olağanüstü koşullara rağmen büyüme stratejimizi başarıyla devam ettirerek toplam işlem hacminde yüzde 13,6, uluslararası faktoring hacminde yüzde 23,3 pazar payı ile sektör lideri olduk. Yine 2022 yılında toplam işlem hacmimizin yüzde 74'ü yurt içi, yüzde 26'sı ise uluslararası faktoring işlemlerinden kaynaklanıyor. Bu dönemde gelirimiz ise 1.458 milyon TL olarak gerçekleşti” açıklamasına yer verdi.

“Faktoringin tüm imkanlarını KOBİ’lere sunmaya devam edeceğiz”

Yapı Kredi Faktoring olarak kalıcı ve sağlıklı büyüme için tüm segmentlerde tabana yayılmış müşteri portföyünü sürdürülebilir kılmaya odaklandıklarına dikkat çeken Çöteli, “Türkiye’nin en büyük kurumsal firmalarının yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelere de sunacağımız hizmetlerle sektördeki öncülüğümüzü devam ettireceğiz” şeklinde konuştu. En temel hedefleri arasında yer alan faktoringin kullanımının yaygınlaştırılması stratejisini önümüzdeki yıl da sürdüreceklerine değinen Çöteli, “KOBİ odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda faktoringin tüm imkânlarını sadece büyük şirketlere değil ekonomimize hayat veren kurumlara KOBİ’lere de sunmaya devam edeceğiz” değerlendirmesine yer verdi.

Birçok ödüle de layık görüldü

Bu yıl dünyanın önde gelen finans ve iş dünyası dergisi Global Banking & Finance Review tarafından yapılan araştırmada bir kez daha “Türkiye’nin En İyi Faktoring Şirketi” seçildiklerini belirten Çöteli, “Bu başarıyı her zaman daha iyi çözümlerle, daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu. Ayrıca Yapı Kredi Faktoring olarak, 2002 yılından bu yana FCI tarafından dünya çapında düzenlenen “En İyi İhracat Faktoring Şirketleri” sıralamasının önde gelen şirketler arasında yer aldıklarını da aktaran Çöteli, “Şirketimiz, 2022 yılı sıralamasında muhabir hizmet kalitesi ve işlem hacmi kategorisinde 193 üye arasında birinci oldu” ifadesini kullandı.

Deprem desteklerine de katıldı

Yapı Kredi Faktoring olarak Türkiye’ye duydukları sorumluluk anlayışımızla Koç Holding ve Yapı Kredi Bankası’nın deprem bölgesine yapmış olduğu destek çalışmalarına katıldıklarına dikkat çeken Çöteli, “Dayanışma içerisinde vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Dijital kanallarını da yeniledi

Müşterilerinin hesaplarına çok daha kolay ulaşabilmesi adına mobil uygulamalarını hayata geçirdiklerine vurgu yapan Çöteli, “Faturalı çeklerin anında nakde dönüştürülebildiği Yapı Kredi Faktoring mobil uygulamamız da artık tüm Türkiye’ye; hem mevcut hem yeni müşteriler için uygulamaya açıldı. Bu sayede daha önce hiç faktoring ile tanışmamış olan firmalar da bize kolayca başvurabiliyor” dedi. KOBİ’lerin, faktoring sektöründeki segmentasyona adet bazında bakıldığında portföyün yaklaşık yüzde 95’ini oluşturduğunu bildiren Çöteli, “Yapı Kredi Faktoring olarak her yıl daha fazla KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyor, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. Çöteli şöyle konuştu: “Mevcut müşterilerimizle işlem çeşitliliği ile hacmin artırılması, aday müşteriler için ise faktoringin tanıtım ve kullanımının yaygınlaştırılması ile işlem hacminin artırılması en önemli pazarlama ve satış politikalarımız arasında yer alıyor.” Öte yandan müşterilerimizin ticari işlemlerine hız ve kolaylık katmak için dijital çözümler geliştirmenin de ana odaklarında yer aldığını belirten Çöteli, “Dijital dünyanın avantajlarını müşterilerimizle daha fazla buluştururken, hizmet kalitemizi ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutuyoruz. Bu doğrultuda web sitemizin fonksiyonlarını genişleterek yeniledik. Önümüzdeki günlerde de yenilikçi dijital çözümlerimizi daha fazla müşteriyle buluşturmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi.