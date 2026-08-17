Yapı Kredi Faktoring’den 100 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı

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Yapı Kredi Faktoring, yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere toplam 100 milyon dolar veya muadili yabancı para ya da Türk lirası tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, ihraçlar 1 yıllık dönem içerisinde, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek.

İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranları, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre sabit ve/veya değişken faizli olarak belirlenecek.

Şirket Yönetim Kurulu, söz konusu ihraç için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) borçlanma aracı ihraç belgesi onay başvurusu yapılmasına ve ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruların gerçekleştirilmesine karar verdi.

Açıklamada, gerekli izinlerin alınmasının ardından yasal işlemlerin tamamlanacağı belirtildi.