Yapı Kredi Frwrd Global programı, girişimlere Portekiz'e açılma fırsatı sundu

Yapı Kredi’nin ikinci kez düzenlenen yurt dışı hızlandırma programı Yapı Kredi FRWRD Global, bu yıl Boğaziçi Teknopark ve Unicorn Factory Lisboa partnerliğinde Portekiz’de başarıyla tamamlandı.

Girişimler, Web Summit Lizbon’a da katılma fırsatı yakaladı

11-18 Kasım tarihleri arasında Portekiz'de gerçekleşen FRWRD Global’de Avrupa'nın ilk 10 girişim merkezi arasında yer alan program partneri Unicorn Factory Lisboa ile birlikte Portekiz'deki ekosistemi daha yakından tanıdılar ve gerekli eğitim ve mentorluk desteğini aldılar. Aynı zamanda girişimler 160 ülkeden fazla katılımcıya ev sahipliği yapan teknoloji ve girişim etkinliği Web Summit’e katılma fırsatı yakalayarak dünya girişim ekosistemiyle buluştu. Yapı Kredi FRWRD, gerçekleştirdiği programlar kapsamında bankanın inovasyonda öncülük yaklaşımı ve stratejileri doğrultusunda girişimlere iş birliği ve yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor.

“Girişimleri destekliyor, sınırları kaldıran teknolojilerle yatırımlarımızı sürdürüyoruz”

Ülkemiz girişimcilik ekosistemini küresel seviyede desteklemek amacı ile Yapı Kredi FRWRD Global’in ikincisini bu yıl Portekiz’de hayata geçirdiklerini vurgulayan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, şunları söyledi:

“FRWRD Global programımızı inovasyona verdiğimiz önemin açık bir göstergesi olarak görüyoruz. Geçen yıl girişimlerimizi 10 haftalık programla Estonya’ya taşımış ve Finlandiya’da düzenlenen dünyanın önde gelen startup buluşmalarından Slush kapsamındaki etkinliklere katılım imkanı sunmuştuk. Bu yıl ikincisini Portekiz’de düzenlediğimiz Yapı Kredi FRWRD Global Programımızla Web Summit gibi dünya çapında prestijli bir etkinlikte yer alan girişimlerimiz, Portekiz’de uluslararası mentörler ve yatırımcılarla bir araya gelerek güçlü bağlantılar kurdu. Önümüzdeki dönemde bu bağlantıların meyvelerinin de oluşacağını düşünüyoruz.

Yapı Kredi olarak yenilikçi çözümleri ürün ve hizmetlerimize en efektif şekilde entegre ediyor ve bu sayede müşterilerimize en yüksek kullanıcı deneyimini sunmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla girişimcilik ekosistemini de yurt içinde FRWRD İş Birliği, yurt dışında FRWRD Global programlarımızla destekliyoruz. Yapı Kredi olarak yaptığımız iş birlikleri ile girişimlere işlerini büyütme ve ürünlerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Bu yıl da girişimcilerimizin uluslararası mentörler ve yatırımcılarla güçlü bir ağ kurmalarına destek olduk. Önümüzdeki günlerde de ülkemizin geleceğine yön verecek katma değerli projelerin hayata geçirilmesi için öncü olmaya, bu amaçla girişimcileri desteklemeye, girişimcilik dünyasıyla sağlam ve kalıcı iş birlikleri geliştirmeye devam edeceğiz.”