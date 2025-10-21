Yapı Kredi Frwrd Global’25 Dubai’de uluslararası yatırımcılarla gerçekleşti

Yapı Kredi, küresel ölçekte büyüme potansiyeli olan girişimlere uçtan uca destek verdiği FRWRD Global’25 Programı kapsamında; 13-17 Ekim tarihlerinde dünyanın en prestijli teknoloji etkinliklerinden GITEX GLOBAL 2025’e Türkiye’den 6 girişim ile katıldı

FRWRD Global’25 tüm yıla yayılan yeni yaklaşımla yenilendi

Yapı Kredi FRWRD çatısı altında umut vadeden girişimlerin yurt dışında büyümelerini destekleyen uluslararası FRWRD Global programı, tüm yıla yayılacak yenilikçi bir vizyonla sektöre yön vermeye devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak 9 - 13 Haziran tarihleri arasında 5 girişim ile London Tech Week’de yer alan Yapı Kredi FRWRD, program girişimlerine uluslararası pazarlarda kendilerini tanıtma fırsatının yanı sıra yatırımcılarla buluşma imkanı da sağlamıştı. FRWRD Global, 13-17 Ekim tarihleri arasında da Dubai'de gerçekleşen GITEX global kapsamında, teknoloji ve inovasyon alanındaki son gelişmeleri yakından takip eden 6 yeni girişimin MENA pazarına açılmasına YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğiyle destek oldu. Girişimler T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Turcorn pavilyonunda düzenlenen “Founders Stage” etkinliğinde de faaliyetlerini ve vizyonlarını uluslararası paydaşlarına aktarma fırsatı yakaladılar.

“Girişimcilik ekosistemiyle yakın iş birliği, stratejimizin temel unsurlarından biri”

“Beyond Borders: Tech & Innovation Night” etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olarak, teknolojiyi ve yenilikçi düşünceyi merkeze alan adımlarımızla finansal hizmetlerin geleceğini şekillendirmede öncü bir rol üstleniyoruz. Yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemiyle yakın iş birliğimiz, her zaman stratejimizin temel unsurlarından biri oldu. Bugün FRWRD markamız, inovasyon ve girişimcilik dünyasındaki görünürlüğümüzü temsil eden güçlü bir yüz haline geldi. 2023’te Estonya ve Finlandiya’da, geçen yıl ise Portekiz’de düzenlediğimiz programımızda girişimcilerimiz uluslararası yatırımcıların büyük ilgisiyle karşılandı ve gerek yatırım gerek iş birlikleri anlamında çok başarılı sonuçlar kaydettiler. Bu yıl odak pazarlarımız olarak Birleşik Krallık ve Dubai’yi stratejik bir bakış açısıyla seçtik. Çünkü bu iki küresel merkez, Avrupa ve MENA bölgelerine açılmak isteyen girişimler için yatırım, iş ağı, müşteri ve geniş iş fırsatları yelpazesine erişim imkânı sunan kritik lokasyonlar. Haziran ayında London Tech Week odağında ilk etabını yürüttüğümüz FRWRD Global’25 programımızın bu etabını başarıyla tamamladık. Bugün Dubai’de de girişimlerimizin farklı dinamik pazarlara açılmasını desteklemek için bir araya geldik. Yapı Kredi olarak, ülkemizin teknolojik dönüşümüne katkı sunacak her fikrin yanında olmaya, onları her an ve her yerde destekleyerek bir adım önde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz.”

Yapı Kredi FRWRD Global’25 programının Dubai fazında yer alan girişimleri arasında; CRM entegrasyonlu ve analitik destekli profesyonel bağlantı ve kimlik yönetimi platformu Cool ID, dijital ikizler oluşturarak reklam filmleri için hızlı ve ekonomik içerik sağlayan Excury, bankalar ve finansal kuruluşlara kapsamlı ödeme altyapısı sunan fintech platformu MonoPayments, markalar için kişiselleştirme ve Agentic AI çözümleri geliştiren Prometa.ai, yapay zekâ destekli çok dilli içerik üretimi ve SEO uyumlu yayınlama platformu Satoloc Insight ile enerji üretimi ve tüketimini gerçek zamanlı izleyip optimize eden entegre enerji yönetim platformu Workybe yer alıyor.