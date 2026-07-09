Yapı Kredi Hollanda Genel Müdürü Salcı: Türkiye'den yurt dışına açılan şirketlerin yanındayız

Türkiye ile Hollanda arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin finansmanında faaliyet gösteren Yapı Kredi Hollanda, 1996 yılından bu yana iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlara bankacılık hizmeti sunuyor.

Koç Holding ve Yapı Kredi'nin desteğiyle faaliyet gösteren banka, Hollanda'da bireysel müşterilere ve uluslararası şirketlere hizmet veriyor. Yapı Kredi Hollanda, Türkiye'den yurt dışına açılan, yurt dışında yatırım yapan ve Türkiye ile iş yapan şirketlere finansman çözümleri sağlıyor. Banka ayrıca, Avrupa pazarına erişim, ticaretin finansmanı ve operasyonel süreçlerin yönetimi alanlarında hizmet sunuyor.

"Hedefimiz Türkiye-Avrupa ekonomik bağlarını güçlendirmek"

Yapı Kredi Hollanda Genel Müdürü Pınar Salcı, sağlam bilanço, disiplinli risk yönetimi ve kurumsal birikimle hem bireysel müşterilerin tasarruflarını değerlendirmelerine destek olduklarını hem de şirketlere uluslararası ticaret ve yatırım finansmanı alanında çözümler sunduklarını söyledi.

Türkiye'de üretim yaparak yurt dışına açılmak isteyen şirketlerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirten Salcı, yerel regülasyonlara uyum, finansal risk yönetimi, nakit akışı ve operasyonel süreçler gibi alanlarda müşterilerine rehberlik ettiklerini ifade etti. Salcı, Hollanda'daki konumlarının, Türkiye'den yurt dışına açılan şirketler ile Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen uluslararası kurumlar açısından stratejik avantaj sağladığını kaydetti.

Faaliyet alanlarının Hollanda'da yaşayan bireylerden Avrupa'da faaliyet gösteren şirketlere, Türkiye ile ticaret yapan kurumlardan uluslararası yatırımla büyümeyi hedefleyen firmalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirten Salcı, faiz politikalarını Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasıyla uyumlu şekilde yürüttüklerini, riskleri dengeli yönetirken müşterilerine piyasa koşullarına uygun ve sürdürülebilir getiri imkânı sunduklarını söyledi.

Dijitalleşmeyi müşteri deneyimini güçlendiren stratejik bir alan olarak gördüklerini ifade eden Salcı, önümüzdeki dönemde Hollanda'daki konumlarını güçlendirirken Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik bağların gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceklerini, uluslararası ticaretteki dönüşümü, Türkiye kaynaklı yurt dışı yatırımlarını, dijitalleşmenin sunduğu fırsatları ve müşteri ihtiyaçlarındaki değişimi yakından izlediklerini belirtti.