Yapı Kredi ile IFC arasında 80 milyon dolarlık imza

Yapı Kredi, deprem bölgesine destek olmak amacıyla Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 80 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladı. Yapı Kredi’nin IFC ile anlaşma doğrultusunda sağladığı bu kaynak, depremden etkilenen illerin hızla kalkındırılması için kullandırılacak.

Yapı Kredi tarafından yapılan açıklam şu şekilde:

"Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından bölgenin yaralarını sarabilmek için ilk günden itibaren tüm gücüyle çalışan Yapı Kredi, bölgede sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak adına da çalışmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında deprem felaketinden etkilenen illerdeki müşterilerinin dış ticaret finansmanında kullanılması adına imzaladığı 580 milyon dolarlık ilk sosyal sendikasyon kredisine ek olarak banka, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta Müşteri İletişim Merkezi ekiplerini oluşturmuş ve dünyanın her yerinden çağrı almaya başlamıştı. Afet bölgesi için ihtiyaçlar doğrultusunda desteklerine devam eden Yapı Kredi, Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf ettiği Yarınlara Kartopu projesinin başlangıcını da yine deprem bölgesindeki çocuklarımızla gerçekleştirdi.

Deprem bölgesi için sağladığı finansman çeşitlerini artırmak için çalışan Yapı Kredi’nin, IFC ile imzaladığı anlaşma kapsamında sağlanan 80 milyon dolarlık kaynak, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinin kalkındırılması ve bölgede hayatın normale dönmesinin hızlandırılması adına kullanılacak."