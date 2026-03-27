Yapı Kredi, kripto varlık platformu için SPK’dan kuruluş izni aldı

Bu onayla birlikte Yapı Kredi, kripto varlık alanındaki yapılanmasında kuruluş izni aşamasını tamamlamış oldu. Banka, faaliyet izni başvurusu için hazırlıklarını sürdürürken; dijital bankacılıktaki güçlü deneyimini kripto varlık alanına taşıyarak, Türkiye’de güvenli, şeffaf ve regülasyonlarla tam uyumlu bir kripto varlık ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Saruhan Yücel konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede: “Dijitalleşmenin hayatımızın her alanında yoğunlaşmasıyla birlikte kripto varlıklar, finansal sistemin dönüşümünde önemli bir rol üstleniyor. Biz de Yapı Kredi olarak, bu alanı yalnızca bir ürün geliştirme konusu olarak değil, güven, şeffaflık ve regülasyon uyumu temelinde şekillenen stratejik bir dönüşüm alanı olarak ele alıyoruz. SPK’dan aldığımız kuruluş izni, bu vizyonumuz doğrultusunda attığımız önemli bir adım. Amacımız, kullanıcılarımızın güvenle işlem yapabildiği, sürdürülebilir ve şeffaf bir kripto varlık ekosistemini hayata geçirmek” dedi.

Banka, kullanıcı güvenliğini ve sürdürülebilir büyümeyi merkeze alan yaklaşımıyla, kripto varlık alanında da müşterilerini bir adım öne taşımayı hedefliyor.