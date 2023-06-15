Yapı Kredi Mobil bankacılık dışına da ulaştı

Yapı Kredi Mobil yeni yönleriyle beraber süper uygulamaya (super app) dönüşüyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi Mobil ile sadece bankacılık alanında değil, bankacılık dışındaki alanlarda da ihtiyaç duyulan hizmetleri tek bir çatı altında hızla ve kolayca gerçekleştirmek mümkün olacak. Açıklamada “Böylece Yapı Kredi Mobil, tüm kullanıcıları için “hayatın uygulaması” haline gelecek” denildi.

Yapı Kredi Mobil’i sadece finansal anlamda değil, hayatın her alanındaki ihtiyaçları yönetmenin kısayolu olan bir süper uygulama olarak konumlandırdıklarını söyleyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Yapı Kredi olarak insanı merkeze alan yaklaşımımızla müşterilerimizin önündeki sınırlarını kaldırmaya ve değer katmaya devam ediyoruz. ‘Sınırsız Bankacılık’ yaklaşımımızla, tüm müşterilerimize kusursuz bir deneyim sunmak için çalışıyoruz. Mobil uygulamaların yaygınlaştığı ve kullanıcıların onlarca uygulamayı aynı anda kullandığı bir dünyada artık müşteri ihtiyaçlarına tek noktadan erişim sağlamak çok daha kritik hale geldi. Biz de Yapı Kredi Mobil’i ‘hayatınızın uygulaması’ haline getirme stratejisi ile yola çıktık. ‘Benim Dünyam’ menüsü altında ilk olarak Aracım+ uygulamamızı hayata geçirdik. Türkiye’de ilk olan bu uygulamamız kısa sürede 1,5 milyon kullanıcıya erişti. Sonrasında Evim+, Bankam+ ve Seyahatim+ uygulamalarımızı da devreye aldık. Ödeme fonksiyonumuz World Pay ve Sürdürülebilir Tercih Programımız Step ile çerçevesini daha da genişlettiğimiz ‘Benim Dünyam’ menüsü ile Yapı Kredi Mobil’i bir süper uygulama olarak hem finansal hem de finans dışı ihtiyaçları karşılayabilen çok kapsamlı bir platform haline getirdik. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her anda onların yanlarında olmaya ve sınırları kaldırmaya devam edeceğiz” dedi.

Açıklamada sunulan hizmetler arasında araç kiralama, yurt içi ve yurt dışı seyahat satın alma gibi hizmetler de bulunduğu kaydedildi.