Yapı Kredi Portföy satıldı: İşte yeni sahibi ve satış bedeli

Yapı ve Kredi Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ paylarının satışına ilişkin pay devir sözleşmesi ve satış sonrası dönem için dağıtım sözleşmesi protokolü imzalanması hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, bankanın Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ'deki (YKP) yüzde 12,65 ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'deki yüzde 87,32 oranındaki paylarının, diğer pay sahiplerine ait paylarla birlikte Azimut Group bünyesindeki AZ International Holdings SA'ya (AZ Holdings) devrine ilişkin bir pay devir sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Sözleşmenin Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ ile AZ Holdings arasında imzalandığı belirtilen açıklamada, uyarlama ve düzeltmelere tabi olmak üzere toplam tutarın 16 milyar 392 milyon lira olarak hesaplandığı aktarıldı.

Açıklamada, bu tutarın nakit ve nakit benzerleri ayarlaması ile uzun vadeli performans ödemelerini içermediği kaydedildi.

İşlem sonucunda bankanın, Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ'deki pay sahipliğinin sona ereceği hatırlatılan açıklamada, taraflar arasında kurulması öngörülen uzun vadeli dağıtım ilişkisi kapsamında yatırım ürünlerinin bankanın dağıtım kanalları aracılığıyla müşterilere sunulmasına devam edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Söz konusu işlemlerin ise ilgili yasal otoritelerden gerekli izinlerin alınmasını takiben 2026 yılı içinde tamamlanması öngörülüyor.

Açıklamada ayrıca taraflar arasında, hisse devrinin tamamlanmasının ardından Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen yatırım ürünlerinin 15 yıl boyunca Yapı ve Kredi Bankası aracılığıyla dağıtılmasına yönelik sözleşmenin temel esaslarını belirleyen protokolün imzalandığı bildirildi.

Protokolün, Türkiye'de rekabet etmeme ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin belirli istisnalar dışında münhasırlık hükümleri içerdiği belirtilen açıklamada, işleme ilişkin önemli gelişmelerin yatırımcılarla paylaşılmaya devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, kapanışta YKP'nin performansı ve diğer kriterleri esas alan fiyat uyarlamalarına tabi olarak ödenecek azami 13 milyar 977 milyon lira tutarındaki peşin bedel, şirketin 2026 yılı performansı ve diğer kriterlere göre belirlenecek ve 2027 yılında tahsil edilmesi öngörülen azami 2 milyar 415 milyon liralık ertelenmiş bedel, kapanış tarihinde YKP'deki nakit ve nakit benzerleri için düzeltmeye tabi olarak yapılacak nakit ve nakit benzerleri ayarlaması (ilgili tutar için YKP'nin performansına bağlı olarak değişmek üzere 3 milyar 700 milyon lira tutarında üst sınır öngörüldü) ve kapanış tarihinden itibaren 5 yıllık dönem içerisinde YKP'nin performansına bağlı olarak hesaplanacak uzun vadeli performans ödemelerinin toplam tutarda dikkate alındığı ifade edildi.

"Bu işbirliği sektördeki öncü konumumuzu pekiştirecek"

Şirketten yapılan açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, bu anlaşmanın, stratejik büyüme yolculuklarında önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini belirtti.

Sektörde öncü girişimleri hayata geçirmeyi sürdürürken Türkiye'de portföy yönetimi alanında türünün ilk örneği olan bir stratejik işbirliğine imza attıklarını bildiren Erün, "Bankamızın varlık yönetimi alanında liderlik vizyonunun önemli bir adımı olan bu işbirliği, sektördeki öncü konumumuzu pekiştirirken, müşterilerimize de benzeri görülmemiş bir değer yaratacak. Yapı Kredi'nin güçlü hizmet modeli ve dağıtım gücünü, Azimut'un uluslararası yatırım uzmanlığıyla birleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Azimut Holding CEO'su Giorgio Medda ise "Türk bankacılık sektörünün seçkin oyuncularından, büyümeyi inovasyonla sağlama konusunda bizimle aynı kararlılığı paylaşan Yapı Kredi ile güçlerimizi birleştiren Azimut, önde gelen finansal kuruluşların tercih ettiği varlık yönetimi ortağı olduğunu bir kez daha teyit ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ekonomisinin gücüne inandıklarını ifade eden Medda, 100'ü aşkın profesyonelden oluşan ve pazar lideri konumunda bir ekip kurduklarını söyledi.

Medda, "Bu ittifak, pazar lideri bir bankayla kurduğumuz ikinci büyük stratejik ortaklık niteliğinde olup, uzun vadeli bir dağıtım anlaşmasıyla desteklenmesi sayesinde küresel ürün fabrikalarımızın olağanüstü kalitesinin bir başka kanıtını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.