Yapı Kredi Portföy yabancı teknoloji hisse senedi fonu yıl başından bu yana %46 getiri sundu

YAY fonunun varlık dağılımı başta yabancı hisse senetleri olmak üzere, yabancı borsa yatırım fonları, döviz mevduatları ve yatırım fonları katılma paylarından oluşuyor. Küresel ölçekte teknoloji sektörünün yapısal büyüme trendinden yararlanan fon, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için güçlü bir getiri potansiyeli sunuyor. 2 Haziran itibarıyla fonun son 1 aylık getirisi yüzde 24,06 olurken, geçmiş dönem getiri performansı şu şekilde gerçekleşti: Son 3 ay (Yüzde 45,89) / Son 6 Ay (Yüzde 52,42) / Son 1 Yıl (Yüzde 118,15) / Son 3 Yıl (Yüzde 415,80) / Son 5 Yıl (Yüzde 1.060,90)

"Teknoloji teması küresel ölçekte güçlü seyrini koruyor"

Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, fonun performansına ilişkin şunları söyledi:

"Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonumuz YAY, yılbaşından bu yana yüzde 46’yı aşan getiri sağlayarak Yapı Kredi Portföy bünyesindeki en yüksek getirili fonlarımız arasında yer aldı. Bu başarının temelinde, portföy yönetim ekibimizin sektörel uzmanlığını yapay zekâ destekli modellerle birleştiren yaklaşımımız yatıyor. Hisse seçim süreçlerimizde çoklu faktör modellemesinden etkin biçimde yararlanıyor, üç aylık dönemlerde portföyümüzü sistematik olarak gözden geçirerek güçlü büyüme hikâyesine sahip şirketlere yöneliyoruz.

Küresel ölçekte teknoloji teması güçlü seyrini korumaya devam ediyor ve bu temayı en iyi yansıtan fonumuz YAY, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için güçlü bir getiri potansiyeli sunuyor. Yılbaşından bu yana daha konsantre bir portföy yapısına geçerek seçici bir strateji izlememiz, performansımıza olumlu katkı sağladı. Yapı Kredi Portföy olarak, portföy yönetiminde teknoloji ve veri odaklı yaklaşımımızı sürdürerek yatırımcılarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz."