Yapı Kredi Portföy yeni borçlanma araçları fonunu yatırımcılarla buluşturdu

YVB fonunun yatırım stratejisi doğrultusunda fon toplam değerinin en az yüzde 80’i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör iç ve dış borçlanma araçları ile kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırılacak. Bu kapsamda, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla yüzde 20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilecek.

Yenilikçi fonlarımızla sektörde fark yaratacağız

Yeni stratejilerle yatırımcılara sundukları ürünleri çeşitlendirmeye devam ettiklerini söyleyen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, şunları söyledi:

“Yapı Kredi Portföy olarak, stratejik ve kaliteli hizmet anlayışımızla sektörde öne çıkan yenilikçi ürünlerimizi müşterilerimize sunmak bizim için büyük önem taşıyor. Küresel ekonomide faiz indirimi süreçlerinin öne çıktığı yeni ekonomik konjonktür içerisinde yatırımcılarımızın devlet tahvillerinin artan cazibesinden faydalanabilmesi için YVB koduyla Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’muzu müşterilerimizle buluşturduk. Önümüzdeki günlerde de güncel ekonomik konjonktüre uyumlu şekilde yeni fonlarımızı halka arz etmeye devam edeceğiz. Yenilikçi adımlarımızla hizmet kalitemizi daha da ileri taşımayı sürdüreceğiz.”