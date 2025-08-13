Yapı Kredi Portföy'den fon seçiminde yatırımcılara dijital destek
Yapı Kredi Portföy, yatırımcıların kendi risk profillerine ve yatırım tercihlerine uygun yatırım fonlarını kolayca seçmelerine destek olmak amacıyla geliştirdiği Fon Asistanım’ı hizmete sundu.
Kullanıcı dostu arayüzü ve yönlendirici yapısıyla dikkat çeken uygulama, yatırımcıların risk değerini ve yatırım alışkanlıklarını analiz eden kısa bir anket ile çalışıyor.
Bu anketin sonucunda, yatırımcının ilgisini çekebilecek fonlar listelenerek kişiye özel bir deneyim sunuluyor. Böylece yatırımcılar hem kendi finansal profillerine uygun alternatifleri kolayca keşfedebiliyor hem de yatırım yolculuklarında daha bilinçli adımlar atabiliyor.
Fon Asistanım yatırımcılara rehberlik edecek
Yatırımcıların fonlara erişimini daha da kolaylaştırmak ve doğru fon seçimini desteklemek amacıyla Fon Asistanım uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade eden Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, şu değerlendirmede bulundu:
“Yatırımcıların ihtiyaçlarına özel çözümler sunma vizyonumuz ile dijitalleşme adımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yeni uygulamamız Fon Asistanım ile yatırım fonlarına erişim sürecini daha sade, anlaşılır ve kullanıcı dostu bir deneyime dönüştürüyoruz. Fon Asistanım ile yatırımcılar, yalnızca birkaç soruya yanıt vererek kendilerine uygun fon seçeneklerine ulaşabiliyor. Fon Asistanım’ın yanı sıra yatırım kararlarında yol gösterici olabilmek için birçok kanaldan bilgilendirici içerikler de sunuyoruz. Örneğin, YouTube’daki Yatırım Dünyam kanalımızda aylık varlık dağılım önerilerimizi paylaşıyor, web sitemizden ulaşabilecekleri Aylık Fon Bültenleri ile yatırımcılara güncel fon bilgilerini sağlıyoruz. Ayrıca, farklı kanallardan sağladığımız içerikler aracılığıyla da finansal okuryazarlığın gelişimine katkıda bulunuyoruz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden ise hem yatırımcılarımıza mevcut fonlara dair bilgilendirmeler yapıyor hem de gelecekte sunacağımız yenilikleri onlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Son olarak Fon Asistanım ile hem dijitalleşme sürecini daha ileri taşıyoruz hem de finansal okuryazarlığın yaygınlaşmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de yatırımcıların bilgiye dayalı, bilinçli ve güvenli kararlar verebilmesini desteklemeye devam edeceğiz.”