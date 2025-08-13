Yapı Kredi Portföy'den fon seçiminde yatırımcılara dijital destek

Kullanıcı dostu arayüzü ve yönlendirici yapısıyla dikkat çeken uygulama, yatırımcıların risk değerini ve yatırım alışkanlıklarını analiz eden kısa bir anket ile çalışıyor.

Bu anketin sonucunda, yatırımcının ilgisini çekebilecek fonlar listelenerek kişiye özel bir deneyim sunuluyor. Böylece yatırımcılar hem kendi finansal profillerine uygun alternatifleri kolayca keşfedebiliyor hem de yatırım yolculuklarında daha bilinçli adımlar atabiliyor.

Fon Asistanım yatırımcılara rehberlik edecek

Yatırımcıların fonlara erişimini daha da kolaylaştırmak ve doğru fon seçimini desteklemek amacıyla Fon Asistanım uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade eden Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, şu değerlendirmede bulundu: