Yapı Kredi Portföy'ün Azimut'a devrinde Rekabet Kurulu'ndan yeni karar

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Rekabet Kurulu, Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen yatırım ürünlerinin pay devri sonrasında Yapı Kredi Bankası aracılığıyla dağıtılmasına ilişkin sözleşmeye, sözleşme süresi boyunca bireysel muafiyet tanıdı.

Yapı Kredi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, bankanın Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'deki yüzde 12,65 ve bağlı ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yüzde 87,32 oranındaki paylarının, diğer pay sahiplerine ait paylarla birlikte Azimut Group bünyesindeki AZ International Holdings S.A.'ya devrine ilişkin 29 Temmuz 2026'da Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştı.

Pay devrinin ardından Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen yatırım ürünlerinin 15 yıl boyunca Yapı Kredi Bankası tarafından dağıtılmasını öngören Dağıtım Sözleşmesi Protokolü de taraflar arasında imzalanmıştı. Protokol, Türkiye'de rekabet etmeme ve dağıtım için belirli istisnalar dışında münhasırlık taahhüdü içeriyor.

Rekabet Kurulu, 10 Eylül 2026'da söz konusu pay devrine izin vermişti.

Dağıtım sözleşmesine bireysel muafiyet

Son açıklamaya göre Rekabet Kurulu, Dağıtım Sözleşmesi Protokolü ve bu protokol kapsamında imzalanacak Dağıtım Sözleşmesi'ne, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 5. maddesi çerçevesinde sözleşme süresi boyunca bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu izinlerinin alınması, Dağıtım Sözleşmesi'nin imzalanması ve diğer kapanış koşullarının tamamlanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.