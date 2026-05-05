Yapı Kredi, Teknolojide Fırsat Eşitliği Programı’nı Azerbaycan’a taşıdı

Yapı Kredi Bank Azerbaycan tarafından yürütülen program kapsamında kadınlar; büyük veri, yapay zekâ, bulut teknolojileri, siber güvenlik ve nesnelerin interneti gibi geleceğin yetkinlik alanlarını kapsayan kapsamlı bir eğitim süreci tamamladı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, Bakü’de düzenlenen sertifika töreninde belgelerini aldı.

“Sürdürülebilir kalkınma için teknolojinin dönüştürücü gücünü erişilebilir kılıyoruz”

Yapı Kredi Bank Azerbaycan Genel Müdürü Mete Şamil Öztürk, sertifika töreninde yaptığı konuşmasında programın Azerbaycan’a taşınmasına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Yapı Kredi Bank Azerbaycan olarak, sadece finansal hizmetler sunan bir kurum olmanın ötesine geçmeyi; topluma değer katan, dönüşümü sahiplenen ve geleceği şekillendiren bir yapı olmayı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla Azerbaycan’da yaygınlaştırılan ‘Teknolojide Fırsat Eşitliği’ programı bizim için kapsayıcılık vizyonumuzun somut bir yansıması oldu. Çünkü biliyoruz ki sürdürülebilir kalkınma, ancak fırsatların eşit dağıldığı ve potansiyelin cinsiyetle sınırlanmadığı bir dünyada mümkün olabilir.

Teknoloji bugün güçlü bir eşitleyici rol üstleniyor. Ancak bu gücün gerçek anlamda dönüştürücü olabilmesi için herkes tarafından erişilebilir olması gerekiyor. Cinsiyet, ekonomik koşullar ya da coğrafi sınırlar ne olursa olsun, herkesin teknolojiye erişebilmesi, onu anlayabilmesi ve eşit olarak kullanabilmesi; daha kapsayıcı bir toplumun temelini oluşturuyor. Teknolojide Fırsat Eşitliği projemizle, katılımcılarımıza yalnızca bugünün değil, yarının dünyasına da hazırlanabilecekleri geniş bir yetkinlik seti sunuyoruz.

Türkiye’de başlayan ve çok güzel çıktılar elde edilen bu projenin Azerbaycan’a taşınması ise bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Yapı Kredi Bank Azerbaycan olarak, bu küresel vizyonun bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.”