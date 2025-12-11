Yapı Kredi ve Bpifrance ile Türkiye-Fransa ticaret ve finans köprüleri güçleniyor

Etkinlikte, Yapı Kredi ve Bpifrance arasında iş birliği mutabakatı imza töreni de gerçekleştirildi. Bu adımın hem finansal ekosistemde hem de iki ülke arasındaki yatırım ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olması hedefleniyor.

Yapı Kredi’den iki ülke ticaretine stratejik destek

İki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilere vurgu yapan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, şunları söyledi:

“Geçen yıl sonunda Türkiye ile Fransa arasındaki ticaret hacmi 22,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Uzun yıllara dayanan bu güçlü temel, mevcut iş birliklerinin büyümesinin yanı sıra yeni ortaklıkların gelişmesi için de önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye; üretim kabiliyeti, genç iş gücü ve stratejik konumuyla Fransız şirketleri için giderek daha da cazip bir merkez haline gelirken, Fransız ekonomisinin küresel rekabet gücü de Türk şirketleri açısından benzersiz bir iş birliği alanı yaratıyor. Yapı Kredi olarak önceliğimiz, iki ülkenin şirketlerinin doğru finansman araçlarına daha hızlı ve etkin şekilde erişmesini sağlamak; ticareti destekleyecek bütünsel çözümleri sunarak yatırımların ölçeklenmesine katkı vermek. Bu anlamda kendimizi müşterilerimizin küresel büyüme yolculuğunda stratejik bir iş ortağı olarak konumluyoruz. Bugün burada attığımız her adımın hem Türkiye’de hem de Fransa’da faaliyet gösteren şirketlerimize yeni kapılar açacağına ve uzun vadeli ortaklıkları güçlendireceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesine sağladığı katkılardan dolayı Türk-Fransız Ticaret Derneği (CCI France Turquie)’ne ve bu sürece destek olan tüm paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.”

Bpifrance İhracattan Sorumlu Direktörü Olivier Vincent ise imza atılan iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında ekonomik bir kavşak niteliği taşıyor. Dinamik pazarı, altyapı, enerji ve dijital alanlardaki ihtiyaçlar ve çok sayıdaki Fransız iştirakinin varlığı, Türkiye’yi şirketlerimiz için stratejik bir destinasyon haline getiriyor. Yapı Kredi ile birlikte Bpifrance olarak, Connect planımızın yaygınlaştırılması çerçevesinde Fransız KOBİ’lerinin ve orta ölçekli şirketlerin uluslararası gelişimlerini destekleyecek ihtiyaçlarına özel finansman çözümleri sunmaya kararlıkla devam edeceğiz.”