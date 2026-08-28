Yapı Kredi'de üst düzey atama

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Özdemir, Maltepe Üniversitesinde İşletme yüksek lisansını tamamladı.

Yaklaşık 30 yıllık bankacılık deneyimine sahip Özdemir, kariyerine Tekstilbank'ta başladı. Özdemir, 2001'den itibaren Koçbank ve Yapı Kredi'de farklı yönetim görevleri üstlendi.

Yapı Kredi'de 2017-2021 yıllarında Perakende Bankacılık Satış Yönetim Başkanı ve sonrasında KOBİ Bankacılığı Satış Yönetim Başkanı olarak görev yapan Özdemir, 2022'den bu yana Ticari Bankacılık Yönetim Başkanlığı görevini yürütüyor.

Özdemir, resmi onayların ardından Ticari ve KOBİ Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Yapı Kredi'nin güçlü kadrosuyla müşterilerine ve Türkiye ekonomisine değer yaratmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bankamızda farklı alanlarda üstlendiği sorumluluklarla önemli bir deneyime sahip yöneticimiz Tolga Özdemir'in, yeni görevinde de ekonomimizin bel kemiği olan firmalarımıza sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına ve bu alandaki güçlü performansımızı sürdüreceğine inanıyor, atamanın bankamız için hayırlı olmasını diliyorum."