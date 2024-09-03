Yapı Kredi’den 500 milyon dolarlık eurobond ihracı
Yapı Kredi’nin 500 milyon dolarlık 5 yıl vadeli eurobond ihracında nihai getiri, başlangıçta yüzde 7,625 olarak öngörülmesine rağmen yüzde 7,125 olarak gerçekleşti.
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Yapı Kredi’nin 500 milyon dolar büyüklüğünde 5 yıl vadeli eurobond ihracında nihai getiri yüzde 7,125 oldu.
Şirketin eurobond ihracının başlangıcında ilk getiri beklentisi yüzde 7.625'li seviyeler olarak belirlenmişti.
Yapı Kredi'den KAP'a yapılan açıklamada, piyasa şartlarına bağlı olarak dolar cinsinden ihraç için HSBC, ING, JP Morgan, Mashreqbank, MUFG ve Societe Generale'den oluşan bankalar grubunun yetkilendirildiği belirtilmişti.
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