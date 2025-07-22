Yapı Kredi’den üretken yapay zekâ hamlesi: “Satış Elçisi” hizmete başladı

Müşteri beklentilerinin hızla değiştiği bu dönemde veriyi doğru okumanın, teknolojiyi stratejik şekilde konumlandırmanın ve insan odaklılığın her zaman merkezde olması gerektiğini vurgulayan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Kürşad Keteci, şu değerlendirmede bulundu:

"Hayata geçirdiğimiz ‘Satış Elçisi’ uygulamamız sayesinde, her müşterimize daha özgün bir deneyim sunmayı hedefliyoruz"

“Günümüzde teknoloji ve analitik, kurumların stratejik yönelimlerini şekillendiren temel bir dönüşüm ekseni haline geldi. Yapı Kredi olarak, veri odaklı karar alma süreçlerini güçlendiren ve insan odaklı teknolojik çözümleri öne çıkartan yaklaşımımız ile bu dönüşümün öncüsü olmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz ‘Satış Elçisi’ uygulamamız sayesinde; satış ekiplerimizin karar alma kabiliyetini veriyle ve analizlerle destekleyerek, her müşterimize daha özgün bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Bu uygulamanın geliştirilmesinde Ar-Ge ekiplerimizin yenilikçi bakış açısı ve çözüm odaklı yaklaşımı kilit rol oynadı. Analitik model ekiplerimizin derinlemesine analizleri ve modellemeleri ise karar destek mekanizmalarının çok daha isabetli çalışmasını sağladı. İki farklı ekibin ortaklığında müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın hayatına katma değer sunacak böyle bir hizmet ortaya çıktığı için oldukça gururluyuz. Geleceğin bankacılığını şekillendirme için teknolojiyi, insan hizmetine en doğru süreçlerle sunmak kritik olacak. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde de üretken yapay zekânın sunduğu imkânları stratejik vizyonumuz ile harmanlayarak hem çalışanlarımıza hem de müşterilerimize en iyi deneyimleri sunmaya ve bir adım önde olmaya devam edeceğiz.”