Yapı Kredi’den yurtdışına ilk mavi tahvil ihracı

Yapı Kredi’den yurtdışına ilk mavi tahvil ihracını gerçekleştirdi. Açıklamaya göre İhraçtan sağlanan kaynak, Yapı Kredi’nin Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında; “Canlı Doğal Kaynaklar ve Arazi Kullanımının Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Yönetimi”, “Karasal ve Sucul Biyoçeşitliliğin Korunması” ile “Sürdürülebilir Su ve Atık Su Yönetimi” başlıkları altında yer alan projelere yönlendirilecek. Bu kapsamda sürdürülebilir turizm, sorumlu balıkçılık uygulamaları ile su ve atık su yönetimi projeleri dahil olmak üzere mavi ekonomi temalı finansman ihtiyaçları desteklenecek.

Açıklamada “Yapı Kredi’nin uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ilk mavi tahvil ihracı, bankanın çevresel ve sosyal etkiyi odağına alan stratejilerinin de somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda bu işlem, uluslararası yatırımcıların Yapı Kredi’ye ve bankanın sürdürülebilirlik vizyonuna duyduğu güvenin de güçlü bir göstergesi oldu” denildi.