Yapı Kredi'nin dijital kanalları The Communicator Awards'a damga vurdu

Dünya genelinde farklı ölçeklerde şirketlerin değerlendirildiği uluslararası ödül programı The Communicator Awards Yapı Kredi'yi 5 ödüle değer gördü.

Yapı Kredi Mobil; “En İyi Kullanıcı Arayüzü”, “Entegre Mobil Deneyimi” ve “Deneysel & İnovatif” kategorilerinde “Üstünlük” ödülü kazanırken, “Finans” kategorisinde “Mükemmellik” ödülünün sahibi oldu. Yapı Kredi’nin İnternet Şubesi “yapikredi.com.tr” ise “En İyi Kullanıcı Deneyimi” kategorisinde “Üstünlük” ödülünü alarak toplamda beş ödül ile Communicator Awards’dan ödül alan tek Türk bankası oldu.

Dijital bankacılığın geleceğini şekillendirmeye devam ediyoruz

Yapı Kredi Mobil başta olmak üzere dijital kanallara her sene daha fazla yatırım yaptıklarını söyleyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, şöyle konuştu: “Yapı Kredi olarak teknoloji ve inovasyonu, müşterilerimizin bankacılık hizmetlerine erişimlerini ve hayatlarını kolaylaştıracak şekilde çalışmalarımıza entegre ediyoruz. İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla müşterilerimizin hayatına her alanda değer katıyoruz. Süper uygulamaya dönüştürdüğümüz Yapı Kredi Mobil ile finansal hizmetlerin yanında, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu birçok banka dışı hizmete müşterilerimizin tek bir çatı altında erişebilmesini sağlıyoruz. Bankacılığın ötesine geçen çözümlerimiz, yalnızca ülkemizde değil, uluslararası alanda da dikkat çekiyor. Uluslararası organizasyonlarda Türk bankacılık sektörünü temsil etmek ve başarılarımızın karşılığını görmek bizlere hem gurur veriyor hem de daha iyilerini başarmamız adına bizi yüreklendiriyor. Bankacılığın geleceğini şekillendiren hizmetlerimizle önümüzdeki günlerde de bir adım önde olmaya devam edeceğiz.”