Yapı Kredi'nin ilk yarıdaki karı yüzde 36 arttı

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Yapı Kredi (YKBNK), 2026 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Banka, yılın ilk altı ayında 31 milyar TL net dönem karı elde etti. Böylece net kar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı.

Haziran sonu itibarıyla bankanın özkaynakları 286,5 milyar TL seviyesine yükseldi.

Aktifler 4 trilyon TL sınırına yaklaştı

Yapı Kredi'nin toplam aktifleri 30 Haziran 2026 itibarıyla 3,99 trilyon TL'ye ulaşarak yıl sonundaki 3,52 trilyon TL seviyesine göre artış gösterdi.

Kredi ve mevduat büyümesi sürdü

Bankanın ekonomiye sağladığı nakdi kredi hacmi 2,18 trilyon TL olurken, itfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal varlıkları 2,68 trilyon TL seviyesine yükseldi.

Toplam mevduat hacmi ise 2,19 trilyon TL olarak gerçekleşti.