Yapı Kredi’nin portföy yönetim şirketi satışına Fitch’ten açıklama geldi

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Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin (YKP), Azimut Group bünyesinde yer alan AZ International Holdings S.A.’ya devrine ilişkin pay devir sözleşmesi 29 Temmuz 2026’da imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyuruldu.

Fitch Ratings, Yapı Kredi Portföy Yönetimi'nin (YKP) satışının Yapı Kredi Yatırım (YKY) veya Yapı Kredi Bankası'nın (YKB) kredi notları üzerinde kısa vadede etkisi olmasını beklemediğini açıkladı. Her iki şirketin kredi notu "BB-", görünümü ise "Durağan" seviyesinde bulunuyor.

İşlem kapsamında YKB ile Azimut arasında, Azimut yatırım ürünlerinin Türkiye'de Yapı Kredi ağı üzerinden 15 yıl boyunca dağıtılmasına yönelik münhasır anlaşma da yapılacak. Satışın gerekli düzenleyici onayların ardından 2026 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Yapı Kredi Yatırım, bankanın önemli parçası olmaya devam edecek

Fitch, YKY'nin Yapı Kredi Bankası için temel ve yüksek düzeyde entegre bir iştirak olmaya devam ettiğini belirtti. Kuruluş, portföy yönetimi faaliyetinin satışını sektörden stratejik bir geri çekilme olarak değerlendirmediğini ve YKB'nin YKY'ye destek sağlama eğiliminde veya YKY'nin grup içindeki stratejik öneminde zayıflama beklemediğini ifade etti.

Fitch'e göre yeni yapı, müşteri ilişkileri ve satış faaliyetlerine odaklanan dağıtım ağırlıklı modeli desteklerken, Azimut'un varlık ve servet yönetimi uzmanlığı daha geniş bir ürün yelpazesi sağlayacak. Raporda, "YKY'nin uzun vadede Yapı Kredi'nin yatırım hizmetleri faaliyetlerinin önemli ve ayrılmaz bir parçası olarak kalması bekleniyor" denildi.