Yapı Merkezi’nden eşitlik vurgusu: WEPs imzasıyla küresel taahhüt

Toplumsal cinsiyet eşitliğini ESG stratejisinin temel bileşeni olarak ele alan Yapı Merkezi, WEPs imzacılığıyla küresel yönetişim standartlarıyla tam uyum hedefini güçlendirdi.

Küresel iş dünyasında sürdürülebilir büyüme, artık yalnızca finansal performansla değil; insan sermayesinin yönetimi, kurumsal risklerin öngörülmesi ve yönetişim kalitesinin gücüyle ölçülüyor.

Yapı Merkezi Grubu, bu dönüşümün temel yapı taşlarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği alanında önemli bir adım atarak Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzaladığını duyurdu.

Yapı Merkezi için WEPs imzacılığı, yalnızca bir sosyal sorumluluk beyanı değil; uzun vadeli performans, kurumsal süreklilik ve yatırımcı güveni açısından stratejik bir konumlanma anlamı taşıyor.

Şirket, bu adımla toplumsal cinsiyet eşitliğine yaklaşımını küresel ölçekte tanımlanmış, raporlanabilir ve hesap verebilir bir yönetişim çerçevesine taşıyor.

Küresel Veriler Niyet–Uygulama açığını gösteriyor

2025 yılında yayımlanan WEPs Global Survey Report, özel sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik güçlü bir niyet olmasına rağmen, sistematik uygulamaların sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Rapora göre:

· Şirketlerin yüzde 90’ı toplumsal cinsiyet eşitliğini kurum kültürüne entegre ettiğini belirtirken,

· Yüzde 86’sı iş yerinde şiddet ve tacizi önlemeye yönelik politikalara sahip olduğunu,

· Yüzde 86’sı kapsayıcı işe alım ve esnek çalışma uyguladığını ifade ediyor.

Buna karşın:

· Şirketlerin yüzde 73’ü kadın girişimcilerle tedarik ilişkilerini izlemiyor,

· Yüzde 45’i toplumsal cinsiyet eşitliği harcamalarını takip etmiyor,

· Yüzde30’u ücret farkı, terfi ve çalışan elde tutma gibi temel göstergeleri ölçmüyor,

· Yüzde 43’ü yöneticileri bu hedefler doğrultusunda performans değerlendirmesine tabi tutmuyor.

Bu tablo, eşitliğin küresel ölçekte hâlâ ölçülebilir ve yönetişime entegre bir yönetim alanı olarak ele alınmadığını gösteriyor. Yapı Merkezi’nin WEPs imzası, tam da bu farkındalıktan hareketle başlatılan dönüşüm yolculuğunun somut bir ifadesi niteliğinde.

Kurumsal mimariye entegre eşitlik yaklaşımı

Yapı Merkezi Grubu’nda toplumsal cinsiyet eşitliği, dönemsel bir inisiyatif değil; karar alma süreçlerinden insan kaynakları politikalarına, liderlik yapılarından uzun vadeli stratejik hedeflere uzanan bütüncül bir yönetişim anlayışının parçası olarak ele alınıyor.

Bu yaklaşım; Yapı Merkezi Holding ile Yapı Merkezi İnşaat, Yapıtel Mühendislik, Yapı Merkezi İDİS, Yapıray, Subor ve Subor GAP bünyesindeki tüm faaliyetleri kapsayan ortak bir kurumsal duruş olarak uygulanıyor.

2022 yılında alınan Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası, bu yaklaşımın kurumsal düzeyde belgelendiğini ortaya koyarken; WEPs imzacılığı, Yapı Merkezi’nin bu politikaları küresel standartlarla uyumlu, şeffaf ve raporlanabilir bir yapıya taşıma kararlılığını yansıtıyor.

CEO Mustafa Başar Arıoğlu: “Eşitlik Bir Tercih Değil, Temel Bir Gereklilik”

Yapı Merkezi Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Başar Arıoğlu, WEPs imzacılığına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Kadının eşit biçimde yer almadığı bir toplum ilerleyemediği gibi, kurumlar da potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştiremez. Toplumsal cinsiyet eşitliği bizim için bir tercih değil; güçlü bir kurumsal yapı, sürdürülebilir performans ve geleceğe hazırlık açısından temel bir gerekliliktir.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) katılımımız, eşitlik yaklaşımımızı daha sistematik, ölçülebilir ve hesap verebilir bir çerçeveye taşıyarak şirketimizin uzun vadeli değer yaratma anlayışını güçlendirmektedir.”

“Yeteneğin cinsiyeti olmaz”

Yapı Merkezi, bireylerin potansiyelini cinsiyet kalıplarıyla sınırlamayan bir kurum kültürü benimsiyor. “Yeteneğin cinsiyeti olmaz” ilkesi doğrultusunda şirket; kadınların yalnızca iş gücüne katılımını değil, teknik uzmanlık, proje liderliği ve stratejik karar alma süreçlerinde güçlü ve sürdürülebilir temsiliyetini hedefliyor.

Bu kapsamda Yapı Merkezi:

· Yetenek gelişimini liyakat esasına dayalı olarak destekler,

· Kapsayıcı işe alım ve terfi süreçlerini sistematik biçimde uygular,

· Çeşitliliği her düzeyde kurumsal bir zenginlik ve değer kaynağı olarak görür.

Mustafa Başar Arıoğlu bu yaklaşımı şu sözlerle özetliyor:

“Biz Yapı Merkezi’nde yalnızca köprüler, yollar ya da yapılar inşa etmiyoruz; güveni ve mutluluğu da inşa ediyoruz. Kalıcı her yapının sağlam temeller üzerine oturması gerekir. Toplumsal hayattaki sağlam temeller ise ancak her alanda eşitlikle mümkündür. İşte bu nedenle YAPI’mızın temelinde eşitlik var.”

Değer zinciri genelinde etki

Yapı Merkezi, WEPs taahhüdüyle yalnızca kendi organizasyon yapısında değil; iş ortakları ve tedarik zinciri genelinde de kapsayıcı ve adil uygulamaların yaygınlaşmasını hedefliyor.

Bu yaklaşım, şirketin farklı coğrafyalarda yürüttüğü projelerde kurumsal istikrarı, öngörülebilirliği ve rekabet gücünü destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Eşitlikle güvence altına alınmış bir gelecek

Yapı Merkezi, WEPs imzacılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal sürdürülebilirliğin ve stratejik dayanıklılığın temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyor.

Bu vizyon;

· ESG ve küresel sürdürülebilirlik beklentileriyle tam uyumu,

· İnsan sermayesini bir risk değil, güven alanı olarak yönetme becerisini,

· Kısa vadeli kazanımların ötesine geçen uzun vadeli değer üretimini

ön plana çıkarıyor.