Yapı Merkezi'ne tahkim müjdesi: Etiyopya'dan 307 milyon dolar alacak!

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Yapı Merkezi İnşaat ile Ethiopian Railways Corporation (ERC) arasında, Awash–Kombolcha–Hara Gebeya Demiryolu Projesi kapsamında Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA) nezdinde yürütülen uluslararası tahkim süreci sonuçlandı. 23 Eylül 2026 tarihli nihai karar 2 Ekim 2026 tarihinde taraflara resmen tebliğ edildi.

Tahkim heyetinin kararı doğrultusunda, ERC’nin karşı alacağı mahsup edildikten sonra Yapı Merkezi lehine 30 Haziran 2026 itibarıyla toplam 307,6 milyon ABD doları net alacağa hükmedildi. Net anapara üzerinden yıllık yüzde 9 basit faiz, tam ödeme tarihine kadar işlemeye devam ediyor.

Uluslararası sözleşme yönetiminde önemli bir sonuç

Tahkim heyetinin nihai kararı, Yapı Merkezi’nin proje kapsamındaki sözleşmesel haklarını teyit ediyor. Karar, şirketin uluslararası projelerde sözleşmeden doğan haklarını koruma ve bunları uluslararası hukuk mekanizmaları çerçevesinde takip etme kapasitesini ortaya koyan önemli bir gelişme niteliği taşıyor.

Yıllara yayılan, çok taraflı ve teknik açıdan kapsamlı bu süreç; Yapı Merkezi'nin büyük ölçekli mühendislik, tedarik ve yapım (EPC) projelerinde sözleşme yönetimi, teknik dokümantasyon ve uyuşmazlık çözümü alanlarındaki kurumsal kapasitesini de ortaya koyuyor.

Tahsilat süreci devam ediyor

Tahkim kararı Yapı Merkezi lehine önemli bir alacak hakkı doğurmuş olmakla birlikte, söz konusu tutar henüz tahsil edilmiş değil. Yapı Merkezi, kararın uygulanması ve hükmedilen alacağın tahsili için gerekli hukuki ve ticari adımları ilgili taraflarla yapıcı ve profesyonel bir anlayışla takip ediyor.

Tahkim sürecinin sonuçlanması, Yapı Merkezi’nin Etiyopya’daki ve Afrika genelindeki uzun vadeli faaliyet ve iş birliği yaklaşımını değiştirmiyor. 60 yılı aşkın mühendislik ve EPC deneyimine sahip şirket, başta demiryolları olmak üzere kıtanın ulaşım altyapısının gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor.

“Uluslararası projelerde sözleşme disiplinimizden taviz vermiyoruz”

Yapı Merkezi Holding CEO’su Veli Tan Kirtiş tahkim kararına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Bu karar, Yapı Merkezi’nin uluslararası projelerde sözleşme disiplinine, sorumlu proje yönetimine ve sözleşmesel haklarını koruma konusundaki kararlılığına verdiği önemin bir teyididir.

Kararın uygulanmasına ve alacağım tahsiline ilişkin süreci ilgili taraflarla hukuki ve yapıcı bir anlayışla takip edeceğiz.

Afrika’nın ulaşım altyapısının gelişimine katkı sağlamak ve kıtadaki uzun vadeli iş birliklerimizi sürdürme kararlılığımız ise aynı şekilde devam ediyor.”