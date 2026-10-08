Yargıtay’dan SICPA dosyasına bozma: 100 milyon Euro’yu aşan cezai şart gündemde

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İsviçre merkezli güvenlik ve ürün izleme sistemleri şirketi SICPA ile Derinay Enerji arasında hisse devir sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkta Yargıtay’ın verdiği bozma kararı, uluslararası tahkimde hakemlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Derinay Enerji’nin açıklamasına göre, İstanbul Tahkim Merkezi bünyesinde yürütülen yargılamada SICPA’nın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ettiği tespit edilmesine rağmen şirketin 100 milyon Euro’yu aşan cezai şart talebi reddedildi. Tahkim heyeti, ortaya çıkan zararın cezai şart kapsamında değil, zarar tazminatı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği yönünde karar verdi.

Derinay Enerji’nin tahkim kararının iptali amacıyla başlattığı hukuki süreçte ise Yargıtay, hakemlerden birinin tarafsızlığına ilişkin itirazlar bakımından Bölge Adliye Mahkemesinin kararını bozdu.

100 milyon Euro’yu aşan cezai şart talebi

Uyuşmazlığın temelinde Derinay Enerji ile SICPA Finance SA ve SICPA SA arasında imzalanan hisse devir sözleşmesi bulunuyor.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık, İstanbul Tahkim Merkezi’nde İngilizce yürütülen tahkim yargılamasına taşındı.

Derinay Enerji’nin aktardığına göre tahkim heyeti, SICPA’nın sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal ettiğine karar verdi. Ancak bu tespitin ardından Derinay’ın 100 milyon Euro’nun üzerindeki cezai şart talebi kabul edilmedi.

Derinay Enerji, kararın iptali için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. Başvuruda öne çıkan itirazlardan biri, SICPA tarafından atanan hakemin karşı tarafın avukatlarıyla geçmişte kurduğu ilişkilerin yeterince açıklanmamış olmasıydı.

Yargıtay hakemin tarafsızlığına ilişkin itirazları değerlendirdi

Derinay Enerji, SICPA tarafından atanan taraf hakemi Prof. Dr. Erdem Büyüksağiş’in, SICPA avukatlarıyla geçmişteki akademik ve mesleki ilişkilerini açıklamadığını ileri sürdü.

Şirket, söz konusu ilişkilerin hakemin bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda haklı şüphe doğurduğunu savundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bu itirazı kabul etmedi. Ancak dosyanın temyiz incelemesi için Yargıtay’a taşınmasının ardından farklı bir hukuki değerlendirme ortaya çıktı.

Aktarılan karar içeriğine göre Yargıtay’ın incelemesinde, hakemin 2022 yılında SICPA avukatlarıyla bir inşaat hukuku sempozyumunda birlikte yer alması ve sempozyum bildirilerinin Büyüksağiş ile SICPA avukatlarından birinin editörlüğünde kitaplaştırılması önem kazandı.

Etkinliğe ilgili hukuk bürosunun sponsor olması ve SICPA avukatlarından birinin 2025 yılında yayımlanan kitabında Büyüksağiş’e katkıları nedeniyle teşekkür etmesi de dosyada değerlendirilen hususlar arasında yer aldı.

“İnternetten ulaşılabilmesi açıklama yükümlülüğünü kaldırmaz”

Yargıtay’ın değerlendirmesinde öne çıkan temel hukuki mesele, hakemlerin taraflarla veya taraf vekilleriyle geçmişteki ilişkilerini açıklama yükümlülüğünün kapsamı oldu.

Aktarılan karara göre Yüksek Mahkeme, söz konusu ilişkilerin internet üzerinden araştırılarak öğrenilebilecek olmasının, hakemin bunları açıklama yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı yönünde değerlendirmede bulundu.

Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesinin ret kararını bozarak dosyayı yeniden incelenmek üzere geri gönderdi.

Bozma kararı, Derinay Enerji’nin cezai şart talebinin kabul edildiği veya SICPA’nın bu tutarı ödemesine hükmedildiği anlamına gelmiyor. Ancak tahkim kararının geçerliliğine ilişkin hukuki incelemenin yeniden yapılmasının önünü açıyor.

Derinay Enerji’nin de sözleşme ihlalinden kaynaklandığını belirttiği cezai şartın hesaplanması ve zararlarının tespiti amacıyla hukuki süreci sürdürmeyi planladığı ifade ediliyor.

SICPA’nın İsviçre’deki 81 milyon franklık yaptırımı

Türkiye’deki tahkim uyuşmazlığı, SICPA’nın geçmişte karşı karşıya kaldığı uluslararası hukuki ve kurumsal uyum sorunlarını da yeniden gündeme getirdi.

İsviçre Federal Savcılığı, Nisan 2023’te SICPA SA hakkında yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesini önlemek için gerekli kurumsal tedbirleri almaması nedeniyle yaptırım kararı verdi.

Karar kapsamında şirkete 1 milyon İsviçre frangı para cezası ve 80 milyon franklık ek ödeme yükümlülüğü getirildi. Böylece toplam yaptırım 81 milyon İsviçre frangına ulaştı.

İsviçre makamlarının değerlendirmesinde şirketin kurumsal yönetim, risk yönetimi ve mevzuata uyum süreçlerindeki eksikliklerin Brezilya, Kolombiya ve Venezuela’daki rüşvet eylemlerine imkân sağladığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında SICPA’nın eski bir satış yöneticisine de Kolombiya ve Venezuela’daki üst düzey kamu görevlilerine rüşvet verilmesiyle bağlantılı olarak 170 gün ertelenmiş hapis cezası verildi.

SICPA’nın karara itiraz etmemesi üzerine yaptırım kesinleşti.

Bu gelişme, şirket hakkındaki iddialardan farklı olarak İsviçre makamlarınca sonuçlandırılmış bir kurumsal sorumluluk dosyası niteliği taşıyor.

Afrika’daki kamu sözleşmeleri de tartışma konusu oldu

SICPA’nın farklı ülkelerdeki kamu kurumlarıyla yürüttüğü ticari ilişkiler de geçmişte tartışmalara konu oldu.

Kenya, Fas ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerde şirketin ürün izleme, vergi güvenliği ve kamu sözleşmeleriyle ilgili faaliyetleri kamuoyunda ve parlamentolarda gündeme geldi.

Bununla birlikte söz konusu tartışmaların tamamının hukuken kanıtlanmış yolsuzluk olarak değerlendirilmesi mümkün değil. İddiaların, kesinleşmiş yargı kararlarından ayrı ele alınması gerekiyor.

Ancak kamu gelirlerinin takibi ve ürün güvenliği gibi stratejik alanlarda faaliyet gösteren şirketler açısından kurumsal yönetim, şeffaflık ve mevzuata uyum standartları önem taşıyor.

Türkiye’deki bandrol sözleşmeleri de mercek altında

SICPA, Türkiye’de uzun yıllardır ürün izleme ve güvenlik sistemleri alanında faaliyet gösteriyor. Şirketin Türkiye’deki önemli işlerinden birini Gelir İdaresi Başkanlığının ürün izleme ve bandrol sistemleri oluşturuyor.

Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre, 2014-2019 dönemini kapsayan sözleşmenin büyüklüğü yaklaşık 170 milyon dolar seviyesindeydi.

2026 yılında yayımlanan bazı araştırmalarda ise 2014 yılındaki ihale sürecine ilişkin yeni iddialar gündeme getirildi.

Bu iddialar arasında ihale öncesindeki danışmanlık ilişkileri, çeşitli ödeme kayıtları ve rakip ihaleciyle bağlantılı olduğu ileri sürülen yapılara yönelik başarıya bağlı ücret düzenlemeleri bulunuyor.

Söz konusu iddialar hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmış değil. Bu nedenle Türkiye’deki ihale sürecine yönelik iddiaların, İsviçre’de kesinleşmiş yaptırım kararından ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

Kurumsal uyum ve şeffaflık yeniden tartışılıyor

SICPA’nın faaliyet alanı, şirket hakkındaki tartışmaların ekonomik önemini artırıyor.

Tütün ve alkollü ürünlerin izlenmesi, vergi güvenliği, bandrol sistemleri ve ürünlerin kayıt altına alınması gibi alanlarda faaliyet gösteren şirket, kamu gelirlerinin korunmasına yönelik teknolojik altyapılar sağlıyor.

Bu nedenle SICPA’nın İsviçre’deki kurumsal yönetim ve mevzuata uyum eksikliklerinin Türkiye’deki faaliyetler açısından değerlendirilip değerlendirilmediği de önem taşıyan sorular arasında bulunuyor.

Özellikle kamu kurumlarıyla yüksek tutarlı sözleşmeler yapan uluslararası şirketlerde, geçmiş yaptırımların ve kurumsal uyum süreçlerinin nasıl denetlendiği konusu dikkat çekiyor.

Gözler yeniden görülecek hukuki süreçte

Derinay Enerji ile SICPA arasındaki uyuşmazlıkta bundan sonraki aşama, Yargıtay’ın bozma kararı doğrultusunda yapılacak inceleme olacak.

Bu aşamada tahkim kararının geçerliliği ve hakemin tarafsızlığına ilişkin itirazlar yeniden değerlendirilecek.

Hukuki sürecin sonucuna bağlı olarak Derinay Enerji’nin 100 milyon Euro’yu aşan cezai şart talebinin yeniden ele alınması da gündeme gelebilecek.

Dosya, iki şirket arasındaki ticari anlaşmazlığın ötesinde, uluslararası tahkim yargılamalarında hakemlerin açıklama yükümlülüğü ve tarafsızlık standartları bakımından da önem taşıyor.

Yargıtay’ın bozma kararıyla birlikte gözler, hem tahkim kararının geleceğine hem de Derinay Enerji’nin cezai şart talebine ilişkin atılacak yeni hukuki adımlara çevrildi.